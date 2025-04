Incontrato Tare, ma il nuovo ds del Milan non sarà lui: è ufficiale

Nella giornata di oggi Giorgio Furlani ha incontrato a Roma Igli Tare, candidato numero uno al ruolo di direttore sportivo del Milan.

Le sensazioni che trapelato da questo colloquio sono positive, ma nelle ultime ore è arrivata un’ufficialità che avrebbe completamente stravolto le carte in tavola. A fronte di questa notizia sono cambiate anche le preferenze del Diavolo, che potrebbe presto (nuovamente) abbandonare la pista che porta al dirigente albanese ex Lazio per virare su quella che porta al preferito numero uno subito dopo il nome di Fabio Paratici.

Ovviamente il Milan ha imparato dai propri errori, quindi difficilmente non considererà più Igli Tare, ma l’impressione è che le quotazioni del preferito di Zlatan Ibrahimovic siano scese a picco.

Notizia UFFICIALE: il Milan cambia ancora una volta strategia

E pensare che oggi l’amministratore delegato Giorgio Furlani è partito in direzione Roma per incontrare quello che a detta di molti era il candidato numero uno al ruolo di direttore sportivo del Milan: Igli Tare. Il colloquio, per il momento conoscitivo, è andato anche piuttosto bene, ma proprio in queste ore è arrivata un’ufficialità che avrebbe nuovamente stravolto le carte in tavola.

Questa difatti servirebbe un assist al Diavolo per arrivare a quello che è davvero il preferito dell’amministratore delegato, profilo giovane ma che nelle ultime stagioni si è fatto strada imponendosi come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Ovviamente Igli Tare resta un candidato forte, ma non è da escludere che le cose possano cambiare.

In un comunicato pubblicato nelle scorse ore sui propri canali ufficiali, l’Atalanta ha annunciato l’arrivo in dirigenza di John Murtough, ex Manchester United che lavorerà da capo dello sviluppo al fianco do Tony D’Amico, uno dei profili che il Milan starebbe valutando per il ruolo di direttore sportivo.

Altro che Tare, svelato chi sarà il nuovo ds del Milan

La nomina di John Murtough potrebbe a sorpresa liberare dall’Atalanta Tony D’Amico, notizia che farebbe più che piacere al Milan, che proprio nella giornata di oggi ha incontrato Igli Tare. Ovviamente stiamo parlando di una supposizione, anche perché non è da escludere che questa mossa dell’Atalanta sia strettamente legata al futuro del suo direttore sportivo.

Nessuna conferma arriva in merito, ed è forse anche per questo che il Milan avrebbe mosso i primi passi verso il dirigente albanese, da tempo uno dei candidati a quest’importante poltrona. Il colloquio andato in scena quest’oggi tra l’ex Lazio e Furlani non è stato assolutamente risolutivo, ne serviranno degli altri per raggiungere la tanto attesa fumata bianca, ma l’impressione è che servirà veramente poco per convincere Tare, desideroso di tornare a mettersi in gioco.