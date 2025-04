Ancelotti-Real Madrid è realmente finita: chi prendono al suo posto

Carlo Ancelotti lasci il Real Madrid dopo questa stagione: l’eliminazione dalla Champions League è stata pesantissima da digerire.

Il Real Madrid ha perso pesantemente sia all’andata che al ritorno contro l’Arsenal ed è stato eliminato dalla Champions League. Alla vigilia della gara di ritorno al Bernabeu c’era tanto ottimismo in casa madrilena, con la possibilità della rimonta di 3 o 4 gol che sembrava un’impresa semplice e possibile, secondo i calciatori e gli addetti ai lavori.

Invece l’Arsenal ha giocato ancora una volta una partita perfetta a Madrid e ha vinto 1-2 anche al Bernabeu, superando il turno con grandi meriti e ha affibiato a Carlo Ancelotti i più grandi demeriti della stagione.

Real Madrid sconfitto ed eliminato: Ancelotti va via?

Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League dopo un doppio confronto che ha portato a due prestazioni davvero orrende della squadra di Ancelotti.

La doppia sconfitta del Real Madrid contro l’Arsenal apre scenari particolarmente negativi circa il futuro di Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano non è riuscito nell’impresa di vincere di nuovo la Champions League e ora è nel mirino delle critiche feroci.

Qualche giorno fa Carlo Ancelotti aveva ribadito di avere ancora un anno di contratto con il Real Madrid e di voler restare fino alla fine ma al termine di questa stagione – che rischia di essere estremamente fallimentare – la situazione può crollare in modo verticale.

Futuro Ancelotti: i tifosi lo vogliono subito via

I tifosi del Real Madrid sono estremamente indiavolati con Carlo Ancelotti. In questa stagione la squadra non sta assolutamente performando per come ci si aspettava e le difficoltò sono ormai una costante. Non ci sono più certezze, nonostante una rosa di altissimo livello che ha acquisito ulteriore qualità con l’innesto di Kylian Mbappé.

Per il francese è terminato anzitempo, ancora una volta, il sogno di vincere la Champions League e ora può cambiare tutto al Real Madrid. I tifosi dei Blancos vogliono l’addio immediato di Carlo Ancelotti. Sui social si stanno scatenando contro il tecnico spagnolo e vorrebbero provvedimenti velocissimi da parte di Florentino Perez.

In questo momento il Real Madrid è anche lontano dal primo posto in Liga, con il Barcellona netto favorito alla vittoria finale, e quindi potrebbe terminare la stagione senza titoli.

Via Ancelotti: Perez vuole Xabi Alonso

A fine stagione Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid, non ci sono più incertezze da questo punto di vista. Dopo questa annata che rischia di essere davvero sciagurata, non ci sarà l’ultimo valzer del tecnico di Reggiolo che a Madrid ha scritto pagine di storia ma ora sta finendo malissimo.

Al suo posto potrebbe essere davvero la volta di riportare Xabi Alonso in panchina. Conosce alla perfezione l’ambiente e può riportare il Real Madrid a vincere tutte le competizioni.