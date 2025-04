Emissari al Bernabeu per Ancelotti: sarà lui il nuovo allenatore

L’eliminazione ai quarti di finale di Champions ha segnato una volta e per tutte la fine d’era Ancelotti al Real Madrid.

L’allenatore italiano non guiderà più i Blancos a partire dalla prossima stagione. Non solo, si vocifera che il tecnico di Reggiolo sia addirittura pronto ad abdicare prima della fine di questa stagione per programmare già la prossima alla guida della sua nuova squadra. Stando alle ultime notizie, infatti, in occasione della sfida di ieri contro l’Arsenal, al Santiago Bernabeu erano presenti alcuni emissari della Federazione che si sarebbero intrattenuti nel post partita proprio insieme a Carlo Ancelotti per convincerlo ad accettare questa storica panchina.

Presente allo stadio per Ancelotti: lo ha convinto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlo Ancelotti, destinato a lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione, se non addirittura prima. Si parlerebbe infatti di questa possibilità dalle parti del Santiago Bernabeu, con il diretto interessato che nel post partita di ieri non ha escluso nulla, neanche una sua incredibile permanenza sulla panchina dei Blancos.

L’impressione, però, è che il tempo di Carlo Ancelotti Madrid sia finito, complici anche una serie di risultati che quest’anno hanno fatto storcere il naso a Florentino Perez. Il primo ad esserne consapevole è l’allenatore italiano, che avrebbe già cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Sarebbe molto romantico tornare a vederlo ad allenare in Serie A, ma dopo ieri il futuro di Ancelotti potrebbe tingersi di verdeoro.

Stando infatti a quanto ricostruito dai colleghi di Marca, in occasione del ritorno di Champions League tra Real Madrid ed Arsenal, al Santiago Bernabeu era presente Diego Fernandes, uomo d’affari brasiliano che seppur non gode di nessuna carica all’interno della Federazione brasiliana, vanta legami e relazioni molto forti con le persone che contano. E chissà che questa visita, tutt’altro che passata inosservata, non sia servita per avvicinare ancora di più Carlo Ancelotti alla panchina del Brasile.

Spunta la data dell’addio di Ancelotti al Real

È finita l’era di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Le parti si potrebbero separare addirittura a stretto giro, anche se nelle intenzioni di entrambe c’è la volontà di proseguire insieme quanto meno fino alla fine della stagione per salutarsi come si deve.

Se le cose dovessero continuare ad andare male, però, Carlo Ancelotti potrebbe a sorpresa essere esonerato dal Real Madrid, con i colleghi di calciomercato che avrebbero cerchiato in rosso una data sul calendario, l’11 maggio. In caso di disfatta in Copa del Rey, infatti, il successivo scontro diretto con il Barcellona potrebbe risultare essere decisivo per il futuro dell’allenatore di Reggiolo, sempre più attirato dall’idea di poter diventare il primo commissario tecnico straniero nella storia del Brasile.