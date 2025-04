Infortunio grave, annuncio del tecnico: “Stagione finita”

Per questo intenso finale di stagione l’allenatore non potrà fare affidamento su uno dei giocatori più importanti ed esperti della sua rosa.

Considerata l’alta posta in palio non poteva esserci notizia peggiore, ma nel corso di questo campionato la rosa si già è dimostrata essere all’altezza di ogni evenienza. Sarà dunque curioso capire come si farà fronte a questo infortunio, anche perché l’annuncio del tecnico non ha lasciato spazio ad interpretazione: prima della prossima stagione non torneremo a vedere in campo il giocatore.

Come da sensazioni gli esiti degli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare che stravolge i piani del diretto interessato, fermatosi forse sul momento più bello, quando finalmente stava tornando ad andare forte.

Nulla da fare, condizioni gravi: stagione finita per lui

La negatività che aleggiava attorno alle sue condizioni è stata confermata dai risultati degli esami ai quali è stato sottoposto nelle scorse ore. L’allenatore sperava di non dover tornare a fare a meno del suo campione in questo finale di stagione, ma invece sarà nuovamente costretto a disegnare una formazione senza di lui.

La posta in palio è alta, anzi, altissima, e questo potrebbe ulteriormente peggiorare le cose, anche perché un giocatore esperto come lui avrebbe potuto fare decisamente comodo. La squadra nel corso di questo campionato ha però dimostrato di riuscire a farne a meno, anche se con qualche inevitabile difficoltà, quindi l’allenatore chiederà un ultimo sforzo ai suoi ragazzi per riuscire a centrare l’obiettivo finale. La notizia del giorno resta però questo grave infortunio, che costringerà il calciatore a lasciare gli scarpini dentro l’armadietto quanto meno fino alla preparazione per il prossimo campionato.

Stando dunque a quanto annunciato da Cesc Fabregas nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida del Como contro il Lecce, la stagione di Sergi Roberto è finita con largo anticipo a causa dell’ennesimo infortunio muscolare che l’ha colpito in questo sfortunato anno. A riprendere le parole del tecnico Lariano i colleghi di LarioSport.

Svelata l’entità del suo infortunio

Cesc Fabregas dovrà fare a meno di Sergi Roberto in questo intenso finale di stagione che aspetta il suo Como. Situazione alla quale l’allenatore Lariano è però piuttosto abituato, anche perché quest’anno ha avuto il connazionale a disposizione per pochissime volte, 13 per l’esattezza.

In una situazione come quella nella quale riversa la formazione comasca, però, poter puntare sull’esperienza di un giocatore come Sergi Roberto avrebbe potuto fare comodo, ma l’esterno ex Barcellona tornerà in campo solo nella prossima stagione. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di venerdì contro il Lecce, infatti, Cesc Fabregas ha fatto comunicato che Sergi Roberto ha riportato una lesione di secondo grado al flessore, infortunio che adesso lo costringerà a qualche settimane di riposo, che potrà aiutare non solo al fisico dello spagnolo ma anche e soprattutto alla sua testa.