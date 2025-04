Uragano Marsiglia: De Zerbi abdica, scappa in Serie A

Le dichiarazioni post Tolosa hanno lasciato spazio ad ulteriore nervosismo dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa contro il Monaco.

Il Marsiglia rischia di affondare una volta e per tutte, ed è per questo che Roberto De Zerbi starebbe seriamente valutando la possibilità di abdicare. Lasciare la panchina dell’OM in questo stato totale di confusione potrebbe essere la soluzione più semplice per salvare la propria reputazione, ed è un po’ quello sul quale starebbe per l’appunto ragionando l’allenatore italiano, deciso a lasciare la Francia per tornare ad allenare in Serie A, andando contro alle sue stesse dichiarazioni di quando era allenatore del Brighton.

Terremoto Marsiglia: De Zerbi ha intenzione di lasciare

Quando era allenatore del Brighton Roberto De Zerbi disse che non sarebbe mai più tornato ad allenare in Italia, ma quelle dichiarazioni le potremmo definire essere frutto di un momento d’entusiasmo che a Marsiglia, ad oggi, mancherebbe. L’avventura francese dell’allenatore italiano è stata caratterizzata più da alti che da bassi, nonostante la sua formazione stesse facendo piuttosto bene, quantomeno fino a neanche un mese fa.

Nell’ultimo periodo non si è cominciato a capire più niente, con l’OM che dal 22 febbraio ad oggi ha perso 5 partite vincendone addirittura solo 2, scivolando inevitabilmente al terzo posto in classifica a discapito del Monaco, che settimana scorsa ha dato una lezione di calcio alla formazione di De Zerbi vincendo 3 a 0. E se la vittoria contro il Tolosa di 6 giorni prima aveva portato l’allenatore italiano a ricredersi su tutto quello che aveva detto su suoi giocatori, la sconfitta dello Stade Louis II ha messo nuovamente tutto in discussione.

Senza mezzi termini L’Equipe questa mattina ha titolato in prima pagina “C’è ancora una tempesta nell’aria” riferendosi alla tensione che si vive all’interno dello spogliatoio del Marsiglia. A fronte di questo la partita di questa sera contro il Montpellier risulterà essere decisiva per il futuro di Roberto De Zerbi, che potrà anche decidere di abdicare se non vedesse nei suoi giocatori una reazione di orgoglio.

Tra esonero e dimissioni, De Zerbi torna in Serie A

Ovviamente in caso di sconfitta contro il Montpellier De Zerbi potrebbe essere il primo a decidere di lasciare il proprio ufficio del Velodrome, ma non è da escludere che lo stesso Marsiglia ne possa valutare l’esonero. Nell’arco di due mesi la formazione transalpina ha letteralmente mandato all’aria una stagione, aspetto che la società non può lasciare inosservato.

Si scoprirà dunque di più sul futuro di De Zerbi solo nella tarda serata di oggi, con l’italiano che nel frattempo si starebbe già cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione. La Serie A sembrerebbe essere la soluzione più plausibile, con il Milan che valuterebbe la candidatura di De Zerbi per cercare di dare identità di gioco ad una squadra che quest’anno non l’ha avuta. Senza direttore sportivo, però, ogni discorso relativo al futuro della panchina rossonero è superfluo, ma occhio anche alle altre grandi squadre, perché proprio come nella scorsa, anche la prossima estate sarà all’insegna dei cambio allenatori. Staremo a vedere.