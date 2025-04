Lascia la Roma come Ranieri, va in Inghilterra: l’annuncio

A quanto pare Claudio Ranieri potrebbe non essere l’unico a lasciare la Roma al termine di questa stagione.

In una recente intervista, infatti, il calciatore giallorosso avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League, ad oggi il campionato migliore al mondo per intensità e spettacolarità. E chissà che un desiderio del genere non si possa avverare, anche perché stiamo parlando di uno dei calciatori più importanti (e forti) di questa Roma. Interpretare queste parole potrebbe essere un rompicapo al quale il club giallorosso potrebbe perdere, ma solo quello che accadrà nella prossima estate ci aiuterà a fare chiarezza su questa comunque delicata situazione.

Via da Roma proprio come Ranieri

L’addio del Ranieri allenatore potrebbe avere delle conseguenze dirette sulla prossima Roma. Il fatto che rimanga in società come Senior Advisor potrebbe leggermente sistemare la situazione, ma l’impressione è che molti giocatori potrebbero decidere di non proseguire in giallorosso senza di lui in panchina.

Questo potrebbe creare non pochi problemi soprattutto nella costruzione della Roma che sarà, soprattutto se si considera il fatto che in questa cerchia di calciatori potrebbe rientrarvi anche uno dei più longevi di questi gruppo. Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché tutte le dichiarazioni di questo periodo lasciano il tempo che trovano, soprattutto se non confermate con notizie veritiere, ma quanto detto dal giallorosso in una recente intervista è inconfutabile.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay nel corso di una chiacchierata con l’ex calciatore Emiliano Viviano, il difensore e capitano della Roma Gianluca Mancini ha detto che avrebbe piacere di giocare in Inghilterra, e dunque in Premier League, se dovesse scegliere in carriera una destinazione diversa rispetto alla Serie A. E chissà che uno scenario del genere non possa realizzarsi proprio nella prossima estate di calciomercato, anche perché in una Roma in completa ricostruzione, tutti saranno necessari, ma nessuno indispensabile.

Finisce in Premier League: svelato dove

Gianluca Mancini ha dunque questo cavillo di giocare in Premier League. Tutto può succedere, e dunque è da mettere in conto che difronte ad un’offerta allettante proveniente oltre manica nel prossimo calciomercato estivo il difensore potrebbe sedersi al tavolo con la Roma e comunicare quella che è la sua volontà.

Ma dove potrebbe tornare utile un giocatore come Gianluca Mancini? In un contesto come Newcastle sarebbe l’ideale, soprattutto se si considera la precarietà fisica dell’ex obiettivo del Milan Sven Botman. In maglia Magpies potrebbe fare benissimo, così come con quella di Chelsea o Aston Villa, dove si giocherebbe senza neanche troppi problemi un posto da titolare. Per Emiliano Viviano, però, per il tipo di calcio al quale è abituato Mancini non si troverebbe bene in Inghilterra, ma non c’è nessuna prova che lo dimostri. E allora perché non provare a farlo? Chissà, staremo a vedere.