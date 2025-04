Serie A, intreccio Chiesa-Greenwood: già scelta la nuova squadra

Il calciomercato dei club di Serie A è già partito in vista dell’estate e può regalare clamorose sorprese: intreccio tra Chiesa e Greenwood.

Il calcio italiano ha bisogno di tanti calciatori importanti in vista del futuro e ci sono molte situazoni che possono svilupparsi in maniera anche abbastanza sorprendente, visti gli intrecci che si possono costruire e inanellare. Molte squadre sono alla ricerca di volti nuovi per rinforzare le rispettive rose e ci sono dei calciatori che sono alla ricerca di riscatto per poter tornare a livelli molto importanti.

Il futuro delle squadre del nostro calcio può cambiare da un momento all’altro ma la prossima stagione sarà decisiva per riscrivere la storia dei campionati e non solo.

Calciomercato: intreccio Greenwood-Chiesa in Serie A

Il calciomercato non è mai terminato per i club della Serie A che sono alla ricerca di nomi nuovi e capaci di poter cambiare le sorti del calcio italiano. La situazione è da tenere sotto controllo perché ci sono delle realtà che hanno deciso di rivoluzionare completamente la rosa attuale per fare in modo che si possa costruire un futuro vincente.

Alcuni calciatori sono già pronti a cambiare squadra e a riscrivere la propria carriera che negli ultimi tempi ha avuto qualche storpiatura di troppo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mason Greenwood e Federico Chiesa hanno il futuro intrecciato e riguarda anche la Serie A.

Futuro Chiesa, dipende tutto da Greenwood: le ultime

Federico Chiesa al Liverpool non ha trovato la fortuna che sperava di raggiungere. Non ha convinto minimamente Arne Slot che lo ha utilizzato pochissimo con la Prima Squadra e lo ha tenuto spesso fuori rosa. Anche in Champions League ha fatto pochissimo e le poche presenze disputate riguardano qualche partita con la formazione Under 21.

Chiesa può tornare in Serie A anche se la sua volontà sarebbe quella di restare con i Reds. Ma secondo quanto riferisce fichajes.net, il Liverpool vuole riportare in Inghilterra Mason Greenwood che con il Marsiglia sta facendo benissimo e si è anche scrollato di dosso le pesantissime accuse di qualche anno fa.

L’acquisto di Greenwood per il Liverpool metterebbe Chiesa con la valigia in mano. L’attaccante italiano non trova spazio e a fine stagione tornerà in Serie A.

Napoli su Chiesa: può essere l’erede di Kvaratskhelia

Federico Chiesa è un obiettivo di mercato del Napoli. Gli azzurri a gennaio scorso hanno perso Kvaratskhelia che non è mai stato sostituito e Antonio Conte non è affatto contento di come è statp gestito il mercato invernale e per l’estate vuole colpi importanti.

Chiesa al Napoli sarebbe un ottimo colpo per gli azzurri, soprattutto se dovesse dare le garanzie fisiche che sarebbero decisive per il suo futuro.