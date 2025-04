Doppio affare con la Dea: prendono Retegui e Emerson

In concomitanza con l’addio di Gasperini, l’Atalanta potrebbe mettere a segno due cessioni eccellenti la prossima estate.

Stiamo parlando di Mateo Retegui ed Ederson, pilastri della formazione titolare della Dea oltre che profili più che appetibili a livello internazionale. La particolarità sta tutta nel fatto che questi due campioni sarebbero tentati dalla stessa squadra, pronta a sedersi al tavolo delle trattative con D’Amico e Percassi per mettere a segno un’operazione che potrebbe prendersi la scena nel prossimo calciomercato.

Perdendo già Gasperini l’Atalanta potrebbe fare muro difronte alla possibilità di lasciare andare altri campioni, ma il club bergamasco ha già dimostrato di saper sostituire il propri giocatori senza risentirne più di tanto.

Retegui più Ederson: affare in dirittura d’arrivo

Mateo Retegui e Ederson saranno compagni di squadra anche l’anno prossimo, ma non all’Atalanta. Stando alle ultime notizie, infatti, i due campioni della Dea sarebbero finiti nel mirino di una grande d’Europa, pronta a fare follie pur di rinforzarsi con profili di questo calibro.

Dal canto suo Percassi cercherà di trattenere entrambi a Bergamo, almeno per un’altra stagione, ma difronte ad un’offerta irrinunciabile è inevitabile che tornerà sui propri passi e li lascerà partire, anche se la loro volontà sarà questa. Ovviamente è ancora presto per tirare le somme, visto che c’è un finale di stagione da giocare al massimo per rientrare in Champions League. condizione necessaria e che potrebbe condizionare il futuro dei due giocatori.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in apertura dal Quotidiano Sportivo, Mateo Retegui e Ederson sarebbero tentati dall’interesse del Manchester United, che nella prossima estate verrà (finalmente) costruito ad immagine e somiglianza di Ruben Amorim, che in più occasioni nel corso di questa stagione si è ritrovato anche ad alzare la voce denunciando di lavorare con un gruppo poco affine alle sue caratteristiche e idee di gioco. E chissà che con questo doppio innesto dalla Serie A le cose non possano cambiare dalle parti di Old Trafford.

Accordo con la Dea per oltre 100MLN

Retegui e Ederson potrebbero lasciare insieme l’Atalanta nella prossima estate di calciomercato. Su di loro si sarebbe posato l’interesse del Manchester United, pronto a fare follie pur di regalare a Ruben Amorim questi due giocatori, soprattutto in caso di vittoria dell’Europa League, che significherebbe di conseguenza Champions League.

Come anticipato, l’Atalanta farà il possibile per trattenere entrambi, e le alte richieste che potrebbe muovere faciliterebbe questa volontà. Ma ricordiamo che stiamo parlando del Manchester United, una squadra che negli ultimi anni non ha mai avuto difficoltà nello spendere e spandere. A fronte di questo, basandosi anche su dati Transfermarkt, per Retegui e Ederson i Red Devils potrebbero arrivare ad investire oltre 90 milioni di euro, 95 per l’esattezza, ma l’impressione è che la Dea possa alzare di tanto la posta, arrivando anche a superare i 100. Staremo a vedere.