Juventus-Tudor, è cambiato tutto: annunciato il futuro

Igor Tudor sta riportando la Juventus a sorridere e a sognare un futuro importante: è arrivato un annuncio determinante.

Il lavoro di Igor Tudor alla Juventus è stato eccezionale fino a questo momento: ora può cambiare il suo futuro con un nuovo accordo. Il tecnico croato è stato capace di stravolgere la Juventus, ribaltando una situazione davvero difficile che Thiago Motta non riusciva più a controllare e a gestire, tanto da creare caos e incertezze enormi in vista del futuro.

Il nome di Tudor è in cima alla lista di diverse squadre perché in bianconero sta facendo benissimo, può riportare la Juve in Champions League e ora c’è la fila per prenderlo.

Juventus, cambia il futuro di Tudor: i dettagli

La stagione della Juventus sta ora prendendo una strada positiva, con la qualificazione in Champions League che è sempre più vicina e soprattutto vitale per il futuro dei bianconeri. Ora la squadra piemontese sembra la favorita assoluta al terzo o quarto posto e quindi gli introiti Champions League sembrano una certezza.

Il volto della Juventus ha cambiato totalmente faccia da quando è arrivato il mister croato e ora può sognare in grande.

Grande merito va dato certamente al lavoro di Tudor che in pochissimo tempo ha stravolto una rosa che era in netta difficoltà. Secondo le ultime notizie, ora cambia nettamente il suo futuro.

Futuro Tudor, lo strano annuncio di Giuntoli

La Juventus di Igor Tudor vuole il terzo o il quarto posto, con la Champions League che è l’obiettivo unico e principale di questa stagione dei bianconeri. Arrivare in Europa sarebbe fondamentale per dare modo a Giuntoli di fare un mercato importante e dare al prossimo allenatore una rosa all’altezza delle aspettative.

Prima della partita contro il Parma, Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Igor Tudor alla Juventus. “Una decisione verrà presa alla fine del Mondiale per Club”, ha ribadito il direttore tecnico della Juve che già alla presentazione del mister croato aveva fatto lo stesso annuncio.

“La volontà e la speranza sono quelle di proseguire insieme come detto dall’inizio. Stiamo dialogando”, ha poi completato Giuntoli circa il futuro di Tudor alla Juventus.

Tudor-Juventus: quando verrà deciso il futuro

Igor Tudor sta facendo molto bene con la Juventus, è arrivato a giocarsi la qualificazione in Champions League con risultati ottimi nelle sue prime partite in bianconero e ha saputo convincere tutto l’ambiente, soprattutto i tifosi che ora vedono una squadra che combatte ad alta intensità.

Tudor si gioca la Juventus in queste ultime partite. Se il suo gioco dovesse convincere e se i risultati dovessero essere tutti positivi, allora avverrà la firma sul nuovo contratto biennale.