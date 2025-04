Pogba sta tornando: trattativa in corso, accordo ad un passo

Dopo oltre un anno di stop per via della squalifica per doping, Paul Pogba è pronto a tornare in gioco e a indossare gli scarpini.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista francese sarebbe in trattativa avanzata con quella che dovrebbe, e potrebbe, essere la sua nuova squadra a partire da questa stagione. L’ex Juventus subentrerebbe nel corso della regular season per dare una mano ad una nobile decaduta del calcio Nazionale, società alla ricerca di profili esperti e carismatici proprio come Pogba per ripartire una volta e per tutte dopo anni piuttosto complicati a livello di risultati.

Il ritorno di Pogba: svelato in quale campionato giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paul Pogba, sempre più carico e desideroso di tornare a dire la sua nel rettangolo verde di gioco. Tra squalifica ed infortuni vari le ultime stagioni del francese non sono state né semplicissime né tantomeno fortunate, ma finalmente l’ex Juventus sembrerebbe aver visto la luce infondo a questo tunnel.

Lo confermano i post social pubblicati nel corso di questi mesi dove si riprendeva mentre si allenava con un personal trainer che l’ha sempre tenuto in forma per quando sarebbe arrivato il momento giusto. Ecco, sembra che ci siamo, anche perché si parlerebbe di trattative addirittura in fase avanzata tra Pogba e quella che dovrebbe essere la sua prossima squadra.

Ma in tutto questo, dove finirà a giocare il francese? Nel corso di questi mesi il suo nome è stato accostato a tante realtà diverse, ma come da pronostico, stando anche a quanto riportato dai colleghi del The Washington Post e The Athletic, il futuro di Paul Pogba dovrebbe essere in MLS, negli Stati Uniti. È infatti una franchigia americana quella con la quale l’ex Juventus starebbe definendo gli ultimi dettagli prima di tornare finalmente a fare quello che più lo rende felice.

Pogba sta firmando: ecco qual è la squadra

Pogba giocherà in MLS a partire da questa stagione. Decisione scontata, figlia di una serie di indiscrezioni ed avvistamenti che sin dalle primissime battute hanno lasciato intendere che sarebbe stato questo il destino del francese. Quello che però è cambiato è la squadra.

Nel corso di questi mesi il nome di Pogba è stato accostato a franchigie ben più conosciute come ad esempio l’Inter Miami di Messi o gli LA FC dei connazionali Giroud e Lloris, ma in America Pogba dovrebbe vestire la maglia dei DC United, formazione della capitale, Washington, nella quale ha giocato Wayne Rooney e che oggi vede tra le sue file un’altra vecchia conoscenza del calcio europeo come Benteke (ex Liverpool ed Aston Villa).