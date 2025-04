Accordo con l’attaccante: pagheranno la clausola da 73MLN

Tante cose cambieranno nella prossima stagione, a partire dall’attaccante. La società ha infatti deciso di investire su un nuovo bomber.

Nel corso di queste settimane tanti nomi sono stati accostati alla squadra, ma la dirigenza ha alla fine deciso di puntare su quello che più di tutti metteva d’accordo area sportiva a societaria. Certo, l’investimento non sarà assolutamente contenuto, visto che stiamo comunque parlando di una clausola da oltre 60 milioni di euro, ma per essere andati dritti al sodo un motivo ci sarà.

Alle chiacchiere sono infatti immediatamente seguiti i fatti, con il club che ha raggiunto proprio nelle scorse ore un accordo verbale con l’attaccante.

Ecco il nuovo attaccante: c’è l’accordo

Una squadra la si costruisce partendo dalla sua spina dorsale: portiere, difensore centrale, registra ed infine attaccante. In molti danno più importanza ad un ruolo rispetto ad un altro, ma il peso specifico che ha la prima punta all’interno di una rosa è universale.

Molto spesso la squadra potrebbe anche non essere all’altezza di ambizioni e storia, ma quando si ha un attaccante che è in grado di svolgere alla perfezione il suo lavoro diventa tutto più semplice, anche nelle difficoltà. Ed è per questo che la società ha deciso di ripartire proprio da questo: da una prima punta che sia in grado di trascinare i propri compagni in ogni momento della stagione. Il casting è durato settimane, con la dirigenza che ha valutato profili su profili, ma alla fine la scelta è ricaduta su quello che fin da subito ha messo d’accordo tutti.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Football Insider, il Manchester United ha raggiunto in queste ore un accordo verbale con Matheus Cunha, attaccante del Wolverhampton, ex Atletico Madrid, desideroso di compiere questo ultimo passo nella sua comunque modesta carriera tra Inghilterra, Spagna e Germania.

Pagheranno la clausola da 73MLN

Matheus Cunha si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Stando ai colleghi di Football Insider, infatti, proprio nelle scorse ore le parti avrebbero raggiunto un accordo verbale per concludere l’affare.

Mancherebbe solo il via libera del Wolverhampton, prossimo ad arrivare anche perché i Red Devils sarebbero pronti ad attivare la clausola da 73 milioni di euro presente nel contratto di Cunha per strapparlo senza troppi complimenti ai Wolves. Stiamo dunque per assistere all’ennesima follia di mercato del Manchester United, che potrebbe però non fermarsi qui, anche perché nei piani di Ruben Amorim il brasiliano non farà la prima punta ma giocherà esterno, per lasciare spazio al centro dell’attacco ad un altro giocatore con il quale farebbe poi coppia (Gyokeres?). Staremo a vedere.