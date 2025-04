Calciomercato, il colpo è Castro: 45 miloni, ha già accettato

Il futuro di Santiago Castro sta cambiando in queste settimane: l’attaccante argentino lascerà il Bologna per un top club.

L’attaccante argentino sta facendo grandi cose con il Bologna, anche se è ancora giovanissimo e può ancora crescere davvero tanto. Già nella passata stagione si era messo in mostra bene quando chiamato in causa da Thiago Motta, anche se non titolare, ma con Vincenzo Italiano ha trovato la strada giusta per esplodere definitivamente.

Il calciomercato del Bologna è leagto al futuro di Santiago Castro: l’argentino può lasciare i rossoblù e firmare con una big del nostro campionato.

Calciomercato, cambia il futuro di Santiago Castro: le ultime

Santiago Castro è uno dei nomi più interessanti del panorama internazionale. L’attaccante argentino sta facendo benissimo con il Bologna e si sta prendendo sempre più spazio con Vincenzo Italiano, anche se non è sempre titolarissimo e non sempre è stato decisivo in questa stagione.

A fine stagione cambierà il futuro di Castro. Ci sono già voci di addio costanti che stanno facendo immaginare un futuro diverso anche al Bologna stesso che incasserà cifre importanti dal suo addio.

Secondo le ultime notizie di mercato, Santiago Castro è uno dei nomi che sta stravolgendo il futuro dei top club: pronto l’affare a sorpresa.

Futuro Castro: decisione presa, va in una big

‘El Torito’ Castro è a 10 gol in stagione, a dimostrazione di un talento che continua a crescere e a diventare importante per il calcio del Bologna e non solo. Non è un attaccante tipico, non è la punta classica da area di rigore che trasforma in gol ogni pallone che tocca ma è un attaccante moderno, estremamente mobile e capace di legare il gioco con la squadra.

Secondo quanto riferisce TMW, Castro sta disputando una grandissima stagione e in virtù di questo il suo valore di mercato è aumentato notevolmente rispetto a quando è stato acquistato dal Velez nel gennaio 2024 per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Secondo le ultime notizie di mercato, Santiago Castro è uno dei nomi che più di tutti piace all’Inter. Ci sono situazioni che si stanno sviluppando positivamente per i nerazzurri, la vera prima scelta dell’argentino.

Castro all’Inter: il Bologna vuole 45 milioni

Il futuro di Santiago Castro cambierà alla fine di questa stagione. L’Inter lo ha messo nel mirino e il calciatore ovviamente apprezza i nerazzurri, li ritiene uno dei club più importanti al mondo e ovviamente intende trasferirsi qualora arrivasse la giusta offerta.

Santiago Castro costa 45 milioni di euro: il Bologna non intende scendere sotto tale cifra anche se l’Inter vuole spingersi non oltre i 30 milioni più bonus.