Fanno follie per Lookman: anticipata la forte concorrenza

Oltre a Gian Piero Gasperini l’Atalanta potrebbe vedersi costretta a salutare anche Ademola Lookman la prossima estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante nigeriano sarebbe finito nel mirino di una grande d’Europa, pronta a fare follie per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo con la velocità, e la qualità, del numero 11 della Dea. Ovviamente, essendo uno dei calciatori più forti della Serie A, per Lookman ci sarà da aspettarsi qualche tentativo anche dalle squadre italiane, ma l’impressione è che il futuro del nigeriano sia lontano dall’Italia.

Ovviamente è prematuro parlare di affare fatto, ma i presupposti sembrerebbero questi.

Lookman il sogno per l’estate: previste follie

Ademola Lookman sarà uno dei profili più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo, questo è poco ma sicuro. Il nigeriano riterrebbe concluso il suo ciclo all’Atalanta, proprio come Gian Piero Gasperini, motivo per il quale lascerà senza troppi complimenti il club bergamasco in estate.

Questa decisione è talmente scontata che il suo nome sarebbe già stato accostato a diverse squadre importanti, anche di Serie A, ma prossimo ai 28 anni Lookman è desideroso si intraprendere una nuova e blasonata avventura in carriera lontana dall’Italia però. Ovviamente semmai dovesse arrivare un’offerta convincente dal campionato italiano l’ex Fulham potrebbe anche rimanerci, ma l’impressione è che il suo futuro sia altrove, ancora di più se si considerano le follie che una squadra in particolare sarebbe pronta a fare per ingaggiarlo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, considerando le difficoltà nell’arriva a Nico Williams, il Barcellona avrebbe spostato la sua attenzione proprio su Ademola Lookman, che grazie alla sua duttilità offensiva potrebbe tornare più che utile ad Hansi Flick, che in questa stagione si è trovato costretto ad adattare anche giocatori fuori ruolo in quel reparto. Tutte le strade porterebbero a Barcellona dunque, con Lookman che non aspetta altro che una chiamata per liberare il suo armadietto di Zingonia ed andare via.

C’è una concorrenza agguerrita per Lookman

In caso di vittoria della Champions League il Barcellona avrebbe l’appeal e la giusta potenza economica per sbaragliare tutti nella corsa ad Ademola Lookman. Guai però a cantare vittoria dalle parti di Montjuic, anche perché la concorrenza per l’attaccante nigeriano sarebbe spietata.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre al Barça di Flick il numero 11 dell’Atalanta piacerebbe anche a Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Juventus, alle quali dovrebbe presto aggiungersi anche l’Atletico Madrid. Insomma, le opzioni di certo non mancherebbero, con la volontà di Lookman che a questo punto potrebbe risultare essere decisiva ai fini della buona riuscita dell’operazione. Staremo a vedere.