Juventus, via Cambiaso: sosituto bloccato dalla Serie A per 22MLN

La Juventus sta iniziando a studiare per il futuro e ci sono diverse situazioni che possono cambiare: Cambiaso va verso l’addio.

I bianconeri sono alla ricerca di miglioramenti in tutte le zone del campo e possono esserci diversi cambiamenti davvero importanti. Tutto o molto dipenderà dalla qualficazione alla prossima Champions League, visto che gli introiti sarebbero importantissimi per dare modo a Giuntoli di fare un mercato di alto livello che possa permettere di colmare il gap con le altre squadre, italiane ed europee, e puntare al meglio possibile.

Il futuro della Juventus si sta già scrivendo in queste settimane e la dirigenza sta valutando anche l’addio di nomi importanti, come potrebbe essere quello di Cambiaso.

Calciomercato Juventus: addio Cambiaso in estate

Andrea Cambiaso è uno dei calciatori più seguiti della rosa attuale della Juventus. Ci sono molti possibili cambiamenti in atto che possono stravolgere totalmente il mondo bianconero e dare vita a una rivoluzione generale nella squadra.

Con la qualificazione in Champions League cambieranno in positivo i piani della Juventus. Cristiano Giuntoli è al lavoro per riuscire a trovare le soluzioni migliori ed evitare gli stessi errori commessi in questa stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il nome di Andrea Cambiaso è finito ora sulla lista cedibili: l’esterno italiano va verso la cessione.

Futuro Cambiaso: torna alla carica il Manchester City

A gennaio la Juventus avrebbe potuto cedere Andrea Cambiaso al Manchester City che avanzava offerte davvero importanti dal punto di vista economico. Il calciatore per qualche giorno ha sognato di potersi mettere a disposizione di Pep Guardiola ma poi ha deciso, insieme alla società, di restare fino alla fine della stagione per poi rivalutare la situazione.

Secondo quanto riferisce The Sun Football, il Manchester City in estate tornerà su Cambiaso. Guardiola lo ritiene un calciatore che potrebbe diventare molto utile alle sue idee di gioco, per duttilità e per qualità e quindi per lui è pronta un’offerta da 50 milioni di euro.

La Juventus non si opporrà alla cessione di Cambiaso ma rimetterà nelle mani del calciatore la scelta relativa al suo futuro. A certe cifre nessuno può rinunciare e ora è tempo di riscrivere il futuro.

Cambiaso al Manchester City: la Juventus va su Nuno Tavares

La Juventus pensa al sostituto di Cambiaso: l’idea è Nuno Tavares. L’esterno portoghese della Lazio si è dimostrato tra i migliori terzini della Serie A, a suon di prestazioni importanti e tanti assist che hanno fatto fare benissimo alla squadra di Baroni.

L’ostacolo maggiore per Nuno Tavares alla Juventus è la sua condizione fisica: spesso infortunato, ha saltato un numero cospicuo di partite. La Lazio chiederebbe 30 milioni di euro per cedere il portoghese ma la Juve non si spingerà oltre i 20-22 milioni proprio a causa del punto interrogativo legato alla sua debolezza fisica.