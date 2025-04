Dietrofront Juventus, va contro tutti e resta: deciso il futuro

La Juventus sta vivendo un finale di stagione estremamente complicato e ricco di insidie: dalla Champions League dipenderà il futuro.

Molti calciatori non hanno vissuto la loro miglior stagione in bianconero in questa annata decisamente complicata sotto tutti i punti di vista. La società ha deciso per il cambio in panchina più di un mese fa per ridare un senso di positività alla rosa che con Tudor ha colto la palla al balzo e ha ripreso un cammino positivo ma non senza qualche scivolone.

Per la prossima stagione è prevista una rivoluzione totale in casa Juventus, con vari calciatori sul piede di partenza: anche se c’è chi oppone resistenza e vuole cambiare il suo futuro.

Calciomercato Juventus: futuro stravolto, le ultime

La Juventus non ha vissuto una stagione positiva, ci sono state diverse difficoltà e punti deboli che sono usciti allo scoperto e che ora rischiano di tenere la squadra di Igor Tudor fuori dalla Champions League. Dal punto di vista economico e sportivo sarebbe un enorme danno per i bianconeri che quindi proveranno a vincerle tutte per restare tra le prime 4.

Diversi calciatori non sono stati all’altezza della situazione e per questo sono stati messi sul mercato dalla società che non intende continuare con l’intero gruppo squadra attuale.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Juventus c’è un ribaltone totale e definitivo che può stravolgere il futuro.

Juventus, cambia il futuro di Nico Gonzalez: i dettagli

Nico Gonzalez è tornato al gol con la Juventus dopo diversi mesi a secco in Serie A. Da Monza al Monza, contro i brianzoli è riuscito nuovamente a sbloccarsi e ora ha voglia di riprendersi totalmente la Juventus, non solo nella titolarità in campo ma anche con i gol e le ottime prestazioni.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Nico Gonzalez ora vuole zittire critici e scettici, lasciando il segno con la Juventus e scrivendo un nuovo futuro. A gennaio c’erano state delle sirene di mercato molto intense ma intende prendersi i bianconeri e tenersi stretta la Juventus.

I sondaggi provenienti dalla Premier League, con gli interessamenti di Tottenham e Brighton per la prossima stagione lo hanno lasciato indifferente. Il numero 11, infatti, ha le idee chiare sul proprio futuro e lo vede solo a tinte bianconere.

Nico Gonzalez resta alla Juventus

L’obiettivo di essere grande protagonista in una Juve che nella prossima stagione punterà a lottare per lo Scudetto ha permesso a Nico Gonzalez di chiudere la porta a tutti gli interessamenti esterni: la sua volontà è restare alla Juventus.

Vuole giustificare gli oltre 30 milioni spesi per lui e in questo finale di stagione tornerà molto utile, considerata anche l’assenza di Kenan Yildiz che sarà squalificato per almeno 2 giornate.