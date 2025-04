Juventus, un altro guaio dopo Yildiz: infortunio e stagione finita

La Juventus sta rincorrendo il quarto posto in classifica per restare aggrappato al treno Champions League: ma ora c’è un infortunio serio.

I bianconeri hanno battuto in maniera abbastanza agile il Monza di Alessandro Nesta e si sono ripresi tre punti importanti che a Parma erano stati gravemente persi dopo una prestazione poco brillante che non aveva lasciato segnali positivi rispetto al futuro. Ora per Tudor ci saranno da gestire 4 partite difficilissime per l’impatto mentale che avranno e che saranno estremamente significative rispetto alla prossima stagione.

In casa Juventus ci sono dei problemi molto seri da gestire in questo momento: ora è stato svelato un infortunio che rischia di compromettere il finale di stagione.

Juventus nei guai, infortunio serio: le ultime

La Juventus di Igor Tudor deve provare a gestire il finale di stagione nel miglior modo possibile, provando a vincere tutte le prossime partite che darebbero il pass per la Champions League della prossima stagione. I bianconeri sono potenzialmente a -1 dal 4° posto del Bologna se dovesse vincere contro l’Udinese e la prossima partita sarà proprio contro i felsinei che in casa non hanno mai perso contro una big del nostro campionato.

Il futuro della Juventus passa dai prossimi risultati ma anche dall’infermeria e dagli stop che si stanno nuovamente accumulando e che rischiano di compromettere il finale di stagione.

Secondo le ultimen notizie, a rovinare il prossimo futuro non c’è solo la squalifica di Kenan Yildiz ma anche un infortunio muscolare per Lloyd Kelly.

Infortunio Kelly: il bollettino medico della Juventus

Nel finale di Juventus-Monza, i bianconeri hanno perso Lloyd Kelly per infortunio. Il difensore inglese ha abbandonato il campo per un problema muscolare che si pensava potesse essere semplice da gestire e invece, dopo gli esami strumentali, non lo è.