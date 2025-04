Nasce il nuovo Milan: arrivano Gasperini, ds e primo acquisto

Sergio Conceiçao non sarà più l’allenatore del Milan nella prossima stagione, e il fatto che le parti starebbero cominciando a prendersi le distanze lo conferma.

Anche le dichiarazioni nel post partita del Pier Luigi Penzo lasciano intendere quanto lo stesso portoghese sia arrivato ad un punto dove non vede l’ora che questa stagione finisca per dire la sua versione dei fatti. Quello che però interessa è: chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Tanti profili sarebbero stati accostati alla panchina rossonera nel corso delle ultime settimane, ma la sensazione è che l’erede di Sergio Conceiçao possa essere Gian Piero Gasperini.

Gasperini nuovo allenatore del Milan

Gian Piero Gasperini potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione. Tanti fattori portano a credere che possa essere proprio lui il sostituto di Sergio Conceiçao: conosce a memoria le dinamiche del 3-4-3, modulo con il quale il Diavolo si starebbe riscoprendo, è bravo a plasmare i talenti che ha a disposizione, ma soprattutto è un veterano della Serie A, oltre che italiano.

Insomma, tra i candidati Gian Piero Gasperini sembrerebbe quello che mette d’accordo aria tecnica e dirigenziale, anche se a quanto pare non sarebbe l’unico che Giorgio Furlani starebbe valutando in vista della prossima stagione.

Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, sul taccuino della dirigenza rossonera sarebbero presenti anche i nomi di Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, ma se si dovesse costruire e ripartire dalla difesa a 3, oltre al salentino del Napoli, quale migliore allenatore se non proprio Gasperini? Ovviamente molto dipenderà anche da come andranno le cose con l’Atalanta e come soprattutto le parti si saluteranno, ma l’impressione è che la strada del tecnico di Grugliasco verso la sponda rossonera nel Naviglio sia spianata, deve solo essere percorsa.

Insieme a Gasperini anche ds e il primo acquisto

Se oggi il Milan decide di puntare su Gian Piero Gasperini per la panchina è perché ha già deciso chi sarà il nuovo direttore sportivo. Questa telenovela sta finalmente per giungere al termine, con Furlani che non aspetta altro che la fine della stagione per annunciare questo importante ingresso in dirigenza.

Collegandosi al discorso Gasperini, potremmo dire che il nuovo direttore sportivo del Milan sarà Tony D’Amico, da sempre il preferito dell’ad Furlani per questo delicato ruolo. Il Diavolo potrebbe così ripartire da due dei principali artefici dell’Atalanta, che potrebbero presto diventare tre, anche perché con Gasperini e D’Amico è inevitabile pensare che dalle parti di via Aldo Rossi un tentativo per Ederson nella prossima estate di calciomercato verrà fatto. Staremo a vedere.