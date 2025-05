Annuncio sul futuro di Theo: il Milan l’ha già rimpiazzato

Nonostante un finale di stagione in crescendo, il futuro di Theo Hernandez al Milan resta un’incognita. O forse no.

Nelle scorse ore è stato fatto un annuncio che potrebbe indirizzare in maniera precisa la questione, anche se al momento il terzino francese, né in prima persona né tantomeno tramite il suo agente, avrebbe proferito parola in merito a questa comunque delicata situazione. La sua volontà è nota da tempo, vuole restare in rossonero, ma non è da escludere che le cose da qui a qualche mese possano cambiare, anche perché il Milan si sarebbe già cominciato a muovere individuando nel calciomercato il profilo adatto col quale andare a sostituire Theo Hernandez.

Annuncio a sorpresa: svelato dove giocherà Theo Hernandez

In questo finale di stagione Theo Hernandez sta offrendo scorci di quel giocatore dominante ed esplosivo che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Nonostante questo, comunque, la dirigenza rossonera non sarebbe convintissima di confermarlo anche nella prossima stagione, anzi.

I discorsi per il rinnovo di contratto del terzino francese sarebbero oramai in stand-by da mesi, e la sensazione è che difficilmente verranno riattivati in questi ultimi mesi di campionato. Le strade che si possono percorrere sono dunque due: o Theo Hernandez presenta in estate al Milan un’offerta convincente per andare via, o resta in rossonero fino a scadenza di contratto, prevista per il prossimo giugno 2026.

La strada sembrerebbe segnata, il futuro di Theo Hernandez è lontano dal Milan e da Milano. O forse no. Intervistato dai colleghi di Sportitalia, infatti, Joao Felix ha detto che il terzino francese è molto contento in rossonero, non una novità insomma, ma che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nei discorsi per il suo rinnovo. L’ex Real Madrid potrebbe infatti anche pensare di abbassare le proprie pretese economiche per andare incontro a quelle del Milan e prolungare per tanti anni ancora, accontento così quella che è la sua volontà.

Il Milan ha già sostituto Theo

Seguendo la narrazione degli ultimi mesi il Milan avrebbe già sostituito Theo Hernandez. In pratica non è mai realmente successa questa cosa, anche perché se il francese dovesse essere confermato, al club rossonero basterebbe andare alla ricerca di un sostituto che sia all’altezza del ruolo che gli viene chiesto di ricoprire, cosa che nel corso delle ultima stagioni è mancata tremendamente.

Che Theo Hernandez rimanga o meno, comunque, la lista dei preferito del Milan non cambia: Maxime De Cuyper e Tyrick Mitchell restano due papabili candidati alla fascia sinistra rossonera, giocatori sui quali il Diavolo investirebbe a priori, anche perché così facendo si darebbe l’opportunità di essere comunque coperto nel momento in cui la storia d’amore con il francese dovesse terminare tanto in questa come nella prossima estate. Staremo a vedere.