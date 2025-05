Inter o Milan, Mastantuono ha deciso: dove giocherà

Inter e Milan si stanno sfidando per Franco Mastantuono, baby fenomeno del River che ha deciso l’ultimo Super Clasico contro il Boca.

Le due milanesi non sarebbero però le uniche squadre sulle tracce del classe 2007, che praticamente piace a mezza Europa. Tutte, chi più chi meno, si ritengono in qualche modo in corsa per il numero 30 de River Plate, ma Mastantuono avrebbe già le idee piuttosto chiare in merito al suo futuro.

Il talento argentino non aspetterebbe altro che una squadra in particolare, che spoiler, non è né il Milan né tantomeno l’Inter.

Mastantuono ha deciso dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Franco Mastantuono, giovane stella del River Plate che farebbe gola alle migliori squadre del mondo. Prima dei diciott’anni, però, il numero 30 dei Millionarios non potrà lasciare l’Argentina, ma questo non starebbe bloccando le società interessate a trattare con i colleghi argentini.

Tra le tante squadre in corsa per Mastantuono ci sarebbero anche Inter e Milan, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero inscenare l’ennesimo derby di mercato per vedere chi delle due si aggiudicherà il classe 2007. La sensazione, però, è che l’argentino non vestirà la maglia di nessuna delle squadre meneghine, anche perché il suo obiettivo è un altro.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante non sia stato proprio fatto il nome di questa squadra fino a questo momento, Franco Mastantuono spera in una chiamata del Real Madrid, l’unica per la quale il baby fenomeno sarebbe disposto a lasciare l’Argentina senza alcun tipo di pretesa particolare. Al momento, però, i Blancos non sembrerebbero in corsa per il classe 2007, a differenza di altre due grandi società del calcio europeo che avrebbero addirittura anche avuto i primi contatti con il River Plate.

Hanno già avviato i contatti con il River per Mastantuono

Milan e Inter rischiano di rimanere fuori nella corsa a Franco Mastantuono, soprattutto nel momento in cui l’interesse di squadre economicamente più forti di loro dovesse concretizzarsi. Ma l’impressione è che questo scenario si stia già verificando, con il River Plate che sarebbe entrato in contatto con alcune di queste per il suo talento.

Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, Manchester City e PSG avrebbero già chiesto informazioni per Mastantuono, con i Citizens che per un certo periodo erano stati indicati come la principale pretendente all’argentino. Per via delle restrizioni economiche che ha avuto e che rischia di farla finire in ulteriore guai, la società inglese aveva per un momento allentato la presa sul classe 2007 salvo poi tornare sui propri passi, commettendo comunque un errore, anche perché per far sbarcare Mastantuono all’Etihad si dovrà combattere e battere un’agguerrita concorrenza.