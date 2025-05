Offerta a sorpresa per Ronaldo: giocherà il Mondiale per Club

L’eliminazione nella semifinale della Champions asiatica potrebbe aver messo la parola fine alla storia di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr.

CR7 non è più contento in gialloblù, e questo sentimento è stato colto da alcune squadre che starebbero cominciando a lavorare sotto traccia per convincerlo a lasciare Riyad e trasferirsi da loro. Il fatto che il portoghese voglia raggiungere i 1000 gol in carriera aiuta poi questo scenario, anche perché la fame di entrare (ulteriormente) nella storia supera l’eventuale stanchezza ed età che avanza.

Uno scenario del genere fino a qualche settimana fa sembrava impensabile, ma invece nelle scorse ore sarebbe anche arrivata una prima offerta che Ronaldo starebbe sorprendentemente valutando.

Offerta recapitata a Ronaldo: lascia l’Al-Nassr

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere a sorpresa lontano dall’Al-Nassr. Stando alle ultime notizie, infatti, l’eliminazione dalla Champions asiatica ed un rapporto mai realmente sbocciato con Stefano Pioli avrebbero fortemente condizionato la posizione della leggenda portoghese.

La fortuna vuole però che CR7 di ritirarsi non ne vuole assolutamente sapere, anche perché c’è una quota di 1000 gol in carriera da raggiungere e perché no, superare. Questo alletterebbe diverse squadre, con una in particolare che si sarebbe cominciata a muovere concretamente per Ronaldo al punto da presentare anche un’offerta.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di 365Scores, un emissario dell’Al-Hilal avrebbe chiesto al comitato di reclutamento di consentire a Ronaldo di partecipare con loro al prossimo Mondiale per Club in programma a giugno negli Stati Uniti d’America, ma questo tentativo non ha avuto l’esito sperato, con i tifosi americani che a dirla tutta ci sono rimasti anche un poco male, perché non avranno la possibilità di (ri)vivere l’eterna rivalità tra CR7 e Messi, che invece parteciperà e sarà protagonista con l’Inter Miami di David Beckham.

Ronaldo al Mondiale per Club: posizione netta di CR7

Cristiano Ronaldo avrebbe potuto vestire la maglia dell’Al-Hilal al prossimo Mondiale per Club. Appunto, “avrebbe”, perché è stato lui stesso a declinare l’offerta del club dove giocano i suoi connazionali Ruben Neves e Joao Cancelo, fra gli altri.

Scrive il media saudita 365Scores che CR7 non vuole vestire nessun’altra maglia in Arabia Saudita che non sia quella dell’Al-Nassr, ma questa volontà non esclude comunque la possibilità che il portoghese vada via prima del Mondiale del Club. Nel momento in cui i Seattle Sounders, ad esempio, o una qualsiasi squadra sudamericana partecipante si dovesse presentare con un’offerta credibile Ronaldo la valuterà, l’importante è che venga messo nelle condizioni di poter lavorare e giocare per raggiungere e superare i 1000 gol in carriera. Staremo a vedere.