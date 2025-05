Calciomercato, l’allenatore si porta dietro un pupillo: beffa Inter

Prossimo a cambiare squadra, l’allenatore potrebbe muovere una richiesta che avrà conseguenze dirette sulle strategie dell’Inter.

Stando alle ultime notizie, infatti, in questa nuova avventura il tecnico vorrebbe portarsi dietro uno dei suoi pupillo, giocatore che non rientrerebbe nei piani del club nerazzurro, ma che di conseguenza bloccherebbe l’uscita di quello che è effettivamente un obiettivo della squadra di Simone Inzaghi. Da capire se ma soprattutto quanto questo intreccio potrebbe incidere sulle strategie dell’Inter, ma la sensazione è che dalle parti di viale Liberazione è meglio che comincino a guardarsi intorno e a valutare altri profili con i quali andare a rinforzare il reparto in questione.

L’intreccio sfavorisce l’Inter: tutta colpa dell’allenatore

La prima mossa di un allenatore quando cambia squadra è quasi sempre quella di chiedere alla sua nuova dirigenza di mettergli a disposizione, sempre se possibile, uno dei pupilli della sua precedente esperienza. Ed è un po’ quello che dovrebbe verificarsi anche nella prossima estate di calciomercato, con il tecnico che avrebbe già le idee piuttosto chiare su chi portarsi dietro.

Ovviamente nulla è confermato, anche perché effettivamente le trattative tra le parti non sarebbero ancora iniziate, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, anche perché si starebbe cominciando a parlare anche delle conseguenze che quest’operazione potrebbe avere sugli equilibri della prossima sessione estiva di trasferimenti. Solo col tempo riusciremo effettivamente a scoprirlo, ma già ci sarebbe chi potrebbe essere costretto a stravolgere i propri piani per questa, l’Inter.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Relevo, per il suo nuovo Real Madrid Xabi Alonso avrebbe chiesto a Florentino Perez Piero Hincapié, difensore del Bayer Leverkusen che sotto la gestione dello spagnolo si sarebbe affermato come uno dei migliori centrali in Europa. Ma cosa può mai c’entrare questo con l’Inter? Ritrovandosi a cedere uno dei pilastri della formazione titolare, il club tedesco potrebbe di conseguenza bloccare l’uscita di un obiettivo della squadra di Simone Inzaghi.

Beffa Inter: cambiano i piani dell’estate

La cessione di Hincapié al Real Madrid potrebbe stravolgere le strategie di mercato dell’Inter per la prossima estate. A fronte di questa perdita importante e pesante, difficilmente il Bayer Leverkusen si rassegnerà alla possibilità di lasciare partire anche Jonathan Tah, che comunque da tempo ha espresso la sua volontà di andare via.

O l’uno o l’altro, non esiste una via di mezzo, ed è per questo che il club tedesco farà il possibile per convincere il centrale a rimanere, anche se la strada sembrerebbe in salita non solo per lo stesso Bayer Leverkusen ma anche per la stessa Inter, dato che ad oggi la squadra favorita ad ingaggiare Tah è il Barcellona. Staremo a vedere, con la dirigenza nerazzurra che di conseguenza avrebbe cominciato comunque a guardarsi intorno in vista della prossima estate di

