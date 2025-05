Infortunio in Bologna-Juventus: salta la finale di Coppa Italia

Il Bologna potrà vedersi costretto a fare a meno di un titolarissimo nella finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio.

Intorno all’ora di gioco contro la Juventus, infatti, il calciatore rossoblù ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio che preoccupa e non poco in vista di questo importante appuntamento per la formazione di Vincenzo Italiano. Ovviamente nelle prossime ore le sue condizioni verranno approfondite da accertamenti più accurati, ma le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo non fanno ben sperare in vista di questo finale di stagione dove il Bologna si gioca tutto.

Quella di oggi è stata una serata dal sapore particolarmente amaro per il Bologna, che a poco più di una settimana dalla finale di Coppa Italia contro il Milan ha perso per infortunio uno dei suoi titolarissimi. Intorno all’ora di gioco il calciatore rossoblù ha immediatamente attirato l’attenzione della panchina notificando questo problema fisico che non gli ha permesso di continuare la partita.

Nelle prossime ore il felsineo si sottoporrà al consueto iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni che preoccupano e non poco non solo in vista della partita del prossimo 14 maggio ma più in generale per questo finale di campionato, dove la formazione di Vincenzo Italiano si gioca un posto nell’Europa che conta. La speranza è che l’averlo tolto subito possa aver evitato il peggio, ma le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo non fanno ben sperare.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, il Bologna ha perso per infortunio Juan Miranda, notizia che inevitabilmente fa gelare il sangue in vista della finale di Coppa Italia. Al momento non si conoscono ancora le condizioni precise dell’esterno spagnolo, ma la sensazione è che possa trattarsi di un problema di entità muscolare.

Il Bologna deve fare i conti con l’infortunio di Juan Miranda. L’esterno spagnolo ha infatti alzato bandiera bianca al 67esimo minuto della partita contro la Juventus per un problema che lo ha costretto ad uscire dal campo piuttosto dolorante.

Riportano i colleghi di SOS Fanta che seguiranno aggiornamenti in merito alle condizioni dell’iberico, ma la sensazione è che la sua presenza in finale di Coppa Italia contro il Milan sia fortemente in bilico. C’è comunque tempo davanti per recuperare, ma prima gli accertamenti ai quali verrà sottoposto non dovranno evidenziare nessun tipo di problema particolare, perché sennò ad essere a rischio sarà non solo la partita del prossimo 14 maggio, ma anche le ultime due di questo campionato. Staremo a vedere.