Niente Serie A per Xavi: sarà lui il nuovo allenatore, svelato dove

Nel corso di queste settimane il nome di Xavi è stato accostato con insistenza alla Serie A, ma il suo futuro non sarà in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore spagnolo sarebbe prossimo a chiudere un importante accordo con un’altra grande squadra d’Europa, che nel frattempo sarebbe andata immediatamente al sodo anticipando tutte le squadre italiane che si erano dette interessate all’ex Barcellona. Il tentennare non è stata di certo la migliore delle mosse, con Xavi che ha giustamente guardato ai propri interessi sviluppando i discorsi, ambizioni e trattative con quella che dovrebbe essere a partire dalla prossima stagione la sua nuova squadra.

Niente Serie A per Xavi: svelato dove allenerà

Per un momento si è veramente pensato e creduto che Xavi potesse lavorare in Serie A a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà. Lo spagnolo ha sì aspettato qualche squadra italiana nel corso di queste settimane, ma nessuna di quelle che si erano dette interessate a lui si sono fatte vive.

Di aspettare con il rischio di rimanere un altro anno fermo non ne aveva alcuna intenzione, ed è per questo che Xavi avrebbe cominciato a guardarsi intorno valutando anche quelle opzioni che fino a poco tempo fa aveva scartato. Questo ha fatto sì che lo spagnolo si allontanasse sempre di più dalla Serie A, campionato per il quale un domani in carriera passerà, ma non nel prossimo futuro, che invece sembrerebbe essere in Germania.

Stando ai colleghi di SPORT, infatti, Xavi è il primo nome per sostituire Xabi Alonso alla guida del Bayer Leverkusen a partire dalla prossima stagione. Destinato ad andare al Real Madrid, l’ex centrocampista di Real Sociedad e Bayern Monaco, fra le altre, potrebbe lasciare in eredità la panchina del club rossonero per l’appunto al suo ex compagno di Nazionale, profilo che comunque godrebbe di una certa credibilità in giro per l’Europa.

Xavi è prossimo a decidere il suo futuro

Il futuro di Xavi potrebbe essere sulla panchina del Bayer Leverkusen, anche se ad oggi l’allenatore spagnolo starebbe continuando a sondare diverse possibilità, anche perché queste di certo non mancherebbero. Una cosa sola al momento è sicura: l’anno prossimo lo spagnolo tornerà in gioco, dove non si sa ancora però.

Oltre al Bayer Leverkusen, infatti, Xavi sarebbe finito anche nel mirino del Tottenham, sempre più deciso a separare da Ange Postecoglou, sempre che l’australiano non vinca a sorpresa l’Europa League in questa stagione. Proprio come nel caso dei tedeschi, anche per un suo eventuale approdo in Inghilterra lo spagnolo dipenderebbe dal suo collega, ed è per questo che come ultima spiaggia starebbe vagliando anche l’ipotesi Arabia Saudita, con l’Al-Hilal che nelle scorse ore si sarebbe fatto timidamente avanti dopo l’esonero di Jorge Jesus. Staremo a vedere.