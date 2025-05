Serie A, comprano la giovane punta inglese: affare da 35MLN

Nella sua prima stagione in Premier League la giovane punta inglese non ha sfigurato registrando numeri anche piuttosto importanti.

Questo ha inevitabilmente fatto attirare su di lui l’attenzione di tante squadre europee, anche italiane, che starebbero studiando la strategia migliore per riuscire ad ingaggiarlo in vista dell’anno prossimo. Tra tutte, però, c’è ne sarebbe una in particolare che in queste settimane avrebbe compiuto degli enormi passi in avanti, contattando e trovando anche una bozza di accordo con gli agenti del calciatore, mettendosi così nelle condizioni di potersi rivolgere in maniera anche piuttosto spedita al club che oggi detiene il cartellino dell’attaccante.

Comprano la giovane stella inglese: accordo vicino

Quando dalla Championship fai il salto di qualità in Premier League e non sfiguri, a 22 anni, significa che sei pronto per i grandi palcoscenici mondiali ed europei. Ovviamente il lavoro dovrà sempre farla da padrona, così come l’umiltà, ma la giovane punta inglese ha dimostrato di avere le qualità per fare la differenza in qualunque categoria.

L’anno prossimo, complice la retrocessione, potrebbe non giocare più in Premier League, ma la sensazione è che difficilmente l’attaccante resterà in Championship. Su di lui si sarebbero cominciate a muovere già diverse squadre, inevitabile se si considerano gli importanti numeri registrati nel corso di questa stagione. Per un momento per lui si è anche parlato di Serie A, con la Juventus interessata al suo ingaggio, ma nel suo futuro prossimo non sembrerebbe esserci l’Italia, bensì ancora casa, l’Inghilterra.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, anticipando sul tempo tutti l’Everton potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con l’Ipswich Town per parlare del trasferimento a Liverpool di Liam Delap, figlio della leggenda inglese Rory, che in questa stagione, con la maglia della squadra di Ed Sheeran, non ha assolutamente sfigurato timbrando il cartellino 12 volte in 34 apparizioni in Premier League.

Accordo per l’attaccante: affare da 35MLN

Liam Delap sarà uno dei profili più chiacchierati della prossima estate di calciomercato. Dopo l’importante stagione in maglia Ipswich Town, il figlio d’arte avrebbe attirato su di sé l’attenzione di mezza Europa, anche della Juventus, che però non dovrebbe affondare il colpo nel prossimo calciomercato.

Stando ai colleghi di Fichajes, dunque, la squadra in pole per ingaggiare Delap in estate è l’Everton, che a quanto pare avrebbe anche già avviato i discorsi con l’Ipswich Town per capire quanto potrebbe servire per strapparglielo. Il club di Ed Sheeran non ha alcuna intenzione di fare sconti, al punto che stando a dati Transfermarkt valuterebbe il cartellino del classe 2003 addirittura 35 milioni di euro. Cifra importante per un club retrocesso in Championship e che appena un anno fa ne pagò poco meno della metà per prelevarlo dal Manchester City.