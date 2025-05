Inter, assente alla rifinitura di oggi: salta il Barcellona

Continuano a non arrivare buone notizie per Simone Inzaghi dall’infermiera di Appiano Gentile in vista della semifinale di ritorno.

Il tecnico nerazzurro potrebbe infatti affrontare la sfida contro il Barcellona con una rosa letteralmente decimata dagli infortuni. Nel corso di queste settimane ha sicuramente recuperato qualche pedina importante, vedi Dumfries, ma l’andata gli ha fatto perdere Lautaro, che si è aggiunto a Pavard che invece aveva alzato bandiera bianca durante la partita contro la Roma. A questi due, la cui presenza è ancora incerta, se n’è aggiunto nel pomeriggio di oggi un altro, che a sorpresa ha saltato la rifinitura alla viglia del ritorno di questa semifinale di Champions a causa di un infortunio che preoccupa in vista di domani.

Assente alla rifinitura di oggi: Inter in ansia

Piove letteralmente sul bagnato in casa Inter. Nonostante la risanante vittoria dello scorso weekend di campionato contro il Verona, la formazione di Simone Inzaghi continua a non vivere il migliore dei suoi momenti, sia dentro che fuori dal campo.

Dentro perché comunque le tre sconfitte consecutive prima di sabato si sono fatte sentire, fuori perché l’infermeria di Appiano Gentile invece che dimettere giocatori ne accoglie uno nuovo al giorno. Certo, nel corso di queste ultime due settimane il tecnico nerazzurro ha recuperato alcune pedine importanti, per non dire addirittura fondamentali, della sua rosa, ma per un titolare recuperato c’è ne sono 3 che si sono fermati. I due più noti sono Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, che potrebbero stringere i denti ed esserci comunque in campo domani contro il Barcellona, mentre del terzo si è scoperto solo oggi al termine dell’allenamento, al quale fra l’altro non ha partecipato.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio, Davide Frattesi non ha preso parte alla rifinitura di oggi dell’Inter per via di un fastidio fisico che preoccupa e non poco Simone Inzaghi in vista della partita di domani contro il Barcellona.

Salta la semifinale di ritorno contro il Barcellona

Se da un lato Simone Inzaghi potrebbe recuperato, a sorpresa, Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, dall’altro potrebbe ritrovarsi a fare a meno di una super-sub per l’Inter come Davide Frattesi, assente all’allenamento di oggi a causa di botta rimediata che non gli ha permesso di scendere in campo.

Per questo motivo il centrocampista nerazzurro ha oggi svolto lavoro differenziato in palestra a scopo precauzionale, seguito ovviamente dagli assistenti di Inzaghi e dai medici che ne hanno in continuazione monitorato le condizioni. Scrivono i colleghi di Fantacalcio, comunque, che nonostante l’allarmismo Frattesi dovrebbe comunque essere a disposizione dell’Inter per il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. La decisione definitiva, però, verrà presa direttamente domani.