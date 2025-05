Sarri torna in Serie A: a sorpresa sarà lui il prossimo allenatore

Contro ogni pronostico Maurizio Sarri è diventato il principale candidato ad una storica, importante e blasonata panchina di Serie A.

Al momento nessuna delle parti coinvolte è uscita allo scoperto per confermare o smentire quanto riportato, ma la sensazione è che si stia viaggiando proprio in questa direzione. Nelle prossime settimane, a stagione conclusa, dirigente ed allenatore si incontreranno per mettere nero su bianco un accordo sul quale starebbero lavorando in segreto già da tempo.

Ma cosa ha portato il club a scegliere proprio Sarri? Non solo l’esperienza in ambito nazionale ed internazionale, ma anche il fatto che fra i profili valutati fosse quello che più di tutti condivideva la strategia e la programmazione della società.

Sarà Sarri il nuovo allenatore della squadra

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Maurizio Sarri, prossimo a tornare in panchina dopo questa stagione in cui è stato fermo. A dirla tutta il tecnico toscano sarebbe potuto tornare subito in gioco dato che nel corso dei mesi è stato contattato da più e più squadre, ma lui ha preferito rimandare ogni discorso all’estate così da non prendere decisioni delle quali si sarebbe potuto pentire.

A stagione prossima alla conclusione potremmo dire che il ritorno in panchina di Maurizio Sarri è praticamente imminente. Gli ottimi risultati ottenuti alla guida del Chelsea nella stagione 2019/20 fanno di lui uno dei profili più richiesti e chiacchierati della Premier League, ma a fronte dell’età il toscano preferisce rimanere vicino alla famiglia, ed è per questo che tornerà ad allenare proprio in Serie A. Nel corso di questi mesi il suo nome è stato già accostato a diverse squadre importanti del campionato italiano, ma la panchina sulla quale dovrebbe sedersi a partire dalla prossima estate rientra nella categorie delle sorprese assolute.

Stando alle quote delle principali casa di scommesse riportate dai colleghi di TMW, Maurizio Sarri è uno dei, se non addirittura il principale candidato alla panchina della Roma.

Sarri torna in Serie A: svelato dove

Maurizio Sarri potrebbe a sorpresa diventare il nuovo allenatore della Roma. Stando alle quote forniteci dai colleghi di TMW, l’ex Lazio sarebbe uno dei papabili successori di Claudio Ranieri alla guida della formazione giallorossa, ma non il preferito a quanto pare.

Stando a queste, infatti, nonostante le smentite categoriche degli scorsi giorni, Stefano Pioli resta il nome in pole position per la panchina della Roma. La rottura oramai prossima con l’Al-Nassr lo rende un profilo appetibile ma soprattutto d’esperienza col quale programmare il futuro. L’ex Milan, secondo le quote, è il preferito anche perché in rossonero ha raggiunto ottimi risultati con un progetto molto simile a quello che sarà poi il giallorosso. Ovviamente non sono da escludere sorprese, anche perché i nomi in lizza non si fermerebbero a questi due.