Serie A, altro che Pioli: il prossimo allenatore sarà Farioli

Nel corso di queste settimane si credeva che Stefano Pioli potesse diventare il nuovo allenatore della squadra, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza starebbe valutando un profilo più fresco e giovane rispetto a quello dell’ex allenatore del Milan. Il principale candidato alla panchina è infatti Francesco Farioli, che quest’anno si sta confermando alla guida dell’Ajax dopo quanto di positivo fatto vedere nella passata stagione a Nizza.

La strada intrapresa sembrerebbe portare proprio all’attuale allenatore dei Lancieri, che comunque non proferirà parola fino a quando non avrà vinto il titolo. Raggiunto l’obiettivo uscirà allo scoperto svelando quello che sarà il suo futuro, destinato a essere in Serie A.

Niente Pioli: la scelta è alla fine ricaduta su Farioli

L’avventura di Stefano Pioli in Arabia Saudita sembrerebbe giunta ai titoli di coda, ed è per questo che si starebbe tornando a parlare di un possibile rientro in Serie A dell’ex allenatore del Milan. Il suo nome nel corso di queste settimane sarebbe stato accostato ad una grande squadra italiana, che però alla fine non sembrerebbe orientata a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

E pensare che per molti Stefano Pioli poteva essere l’uomo perfetto dal quale ripartire, ma la visione della dirigenza non combacerebbe con quella dell’attuale tecnico dell’Al-Nassr, che per tornare in Italia dovrà dunque trovarsi un’altra panchina. Quella che doveva essere sua verrà quasi sicuramente affidata a Francesco Farioli, pronto ad un ulteriore salto di qualità dopo quello fatto nella scorsa estate passando dal Nizza all’Ajax, squadra con la quale potrebbe laurearsi campione d’Olanda in questa stagione.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il principale candidato alla panchina della Roma per la prossima stagione è proprio Francesco Farioli, che nelle preferenze di Ghisolfi e Ranieri avrebbe superato Stefano Pioli ed anche un altro candidato, sul quale comunque ci sarebbero ancora delle valutazioni in corso.

Sarà Farioli il prossimo allenatore

Francesco Farioli è prossimo a diventare il nuovo allenatore della Roma. Certo, ci sarà da trattare con l’Ajax che sicuramente si opporrà all’uscita dell’italiano, ma già il fatto che Ranieri e Ghisolfi abbiano scelto significa che la dirigenza giallorossa ha le idee ben chiare in vista della prossima stagione.

La possibilità che i Lancieri non lascino partire Farioli è alta, motivo per il quale la Roma starebbe comunque valutando un altro profilo in alternativa, ovvero quello di Cesc Fabregas. In caso di qualificazione alla prossima Champions League una piazza come quella romana potrebbe fare gola a tantissimi allenatori, non solo a questi due, che comunque ad oggi restano i prescelti. Non ci resta da capire chi alla fine la sputerà, con l’italiano in leggero vantaggio.