Ansia Napoli, infortunio per Lobotka: quante gare salta

Il Napoli ha perso Stanislav Lobotka per infortunio: il centrocampista slovacco dovrà stare fermo ai box, ecco quante partite salta.

Gli azzurri si stanno giocando un pezzo di storia in questo momento e Conte ha bisogno di tutti i calciatori al 100% della condizione fisica e psicologica per riuscire a tenere il vantaggio di 3 punti dall’Inter e provare a vincere il 4° Scudetto che sarebbe un traguardo storico e assolutamente inaspettato dopo la stagione difficilissima dello scorso anno.

Intanto in casa Napoli ci sono delle difficoltà enormi da tenere in considerazione e riguardano le condizioni fisiche di molti titolari: ora anche Stanislav Lobotka è andato KO per infortunio.

Napoli, infortunio per Lobotka: ansia per Conte

Il Napoli di Antonio Conte tiene la testa della classifica e vuole provare a restare in vetta alla classifica fino alla fine della stagione. Ma in questo momento della stagione, quello più delicato e complesso, ci sono tanti ostacoli da superare, tra cui infortuni pesanti.

Alessandro Buongiorno resterà fermo ai box per il prossimo mese, quindi si tratta di stagione finita per lui. David Neres non è ancora a disposizione del tecnico leccese e rischia di restare fermo ancora per un’altra settimana, per tornare poi contro il Parma.

Ora per il Napoli c’è anche l’infortunio di Stanislav Lobotka da tenere in considerazione. Contro il Lecce ha lasciato il campo per un problema fisico e ora anche lui tiene in ansia Conte e i tifosi.

Infortunio Lobotka: le condizioni dello slovacco

Il Napoli ha perso Stanislav Lobotka per infortunio nella partita contro il Lecce. Lo slovacco ha abbandonato il campo per un forte dolore accusato dopo un contrasto di gioco e durante la partita ha chiesto immediatamente il cambio.

Dopo due giorni di riposo per valutare la condizione fisica e oggi si è sottoposto agli esami strumentali del caso che ora hanno evidenziato un problema che può tenerlo fermo ai box. Con una nota diffusa sul proprio sito, il Napoli ha comunicato che per Lobotka si tratta di “un trauma distorsivo alla caviglia destra” e che “il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

Lobotka ha già iniziato le fisioterapie per tornare il prima possibile in campo ma non è detto che ci riuscirà nel breve.

I tempi di recupero di Lobotka: quando torna in campo

Il Napoli ha perso Stanislav Lobotka per infortunio. Il regista slovacco è stato il faro della squadra per tutta la stagione e la sua assenza sarebbe gravissima nelle ultime partite, proprio nel momento più delicato per il Napoli.

Il trauma distorsivo alla caviglia solitamente non prevede un lungo stop ma dipenderà da come risponderà la caviglia nei prossimi giorni. Potrebbe saltare la partita contro il Genoa e tornare, poi, contro il Parma.