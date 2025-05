Cambiano i tempi di recupero: a rischio la finale di Coppa Italia

Manca 8 giorni alla finale, ma i due allenatori starebbero già cominciando a preparare le proprie squadre in vista di questo appuntamento.

Conceiçao e Italiano vogliono che i loro giocatori arrivino nella migliore condizione, mentale e fisica, possibile a questa partita, che sia per il Milan che per il Bologna potrebbe decidere una stagione. Sbagliare non è concesso, ma oltre all’avversario c’è da fare i conti anche con se stessi, in quanto entrambi gli allenatori potrebbero fare a meno di alcuni dei loro calciatori migliori, fermi per infortunio.

Da qui ad otto giorni tante cose possono cambiare, ma c’è il serio rischio che alcuni dei protagonisti dichiarati di questa partita potrebbero dare forfait.

Verso la Coppa Italia: cambiano i tempi di recupero

Per un appuntamento così importante come la finale di Coppa Italia, sia Sergio Conceiçao che Vincenzo Italiano vorrebbero a disposizione tutta la rosa al completo. Peccato però che non sempre i desideri si avverano, soprattutto in questi casi, dove vincere tra le difficoltà alle volte può essere sì più faticoso, ma decisamente più bello e soddisfacente.

La speranza, comunque, è che non si debba andare incontro a situazioni del genere, anche se negli ultimi giorni le infermerie di entrambe le squadre si sono riempite e svuotate a profusione. È un continuo via vai che non permette a nessuno dei due allenatori di cominciare a preparare a dovere la finale del prossimo 14 maggio, anche perché la partita in programma venerdì sempre tra Milan e Bologna, questa volta a San Siro, poco conta. In merito al discorso infortuni, però, proprio questa mattina sono arrivate notizie incoraggianti in merito alle condizioni di due calciatori non importanti, ma di più.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Ndoye e Holm dovrebbero essere regolarmente a disposizione di Vincenzo Italiano per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Non solo. Il tecnico felsineo potrebbe addirittura decidere di convocarli anche per la sfida in programma venerdì sera a San Siro, a conferma del fatto che gli infortuni sono oramai un brutto ricordo.

Sono a rischio per la finale di Coppa Italia

Se da un lato Vincenzo Italiano ha recuperato Ndoye e Holm per la finale di Coppa Italia, dall’altro Sergio Conceiçao cercherà di capire in questi 8 giorni se la sua infermeria si svuoterà per la partita di Roma.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan, infatti, il tecnico rossonero ha annunciato i forfait di Tammy Abraham, Riccardo Sottil e Warren Bondo, le cui condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno in vista dell’appuntamento dell’Olimpico. Tra i tre l’attaccante inglese sembrerebbe quello in grado di recuperare per la finale, così come anche l’ex Monza. Un po’ più difficile il discorso legato a Sottil, ma solo nel corso dei giorni si capirà effettivamente di più su chi Conceiçao potrà fare affidamento o meno, anche perché in tutto questo ci sono anche da valutare le condizioni di Youssouf Fofana, uscito ieri per un problema al piede nel corso della trasferta di Marassi.