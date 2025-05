Conte alla Juventus, scelta già presa: quando arriva la firma

Antonio Conte tiene il Napoli e la Juventus con il fiato sospeso: il suo futuro può cambiare a fine stagione.

Il tecnico del Napoli sta portando gli azzurri a vivere una situazione estremamente emozionante e interessante, soprattutto insperata a inizio stagione. De Laurentiis si è affidato a lui per ricostruire le macerie che avevano disintegrato completamente le certezze che la rosa aveva ottenuto nell’ultima stagione con Spalletti e i risultati sono stati più che positivi.

Il futuro di Antonio Conte è in bilico in questo momento ma anche congelato rispetto alla decisione finale del tecnico salentino che vuole giocarsi lo Scudetto con il Napoli e poi valutare come continuare la sua carriera.

Conte lascia il Napoli? Le ultime sul futuro

Conte con il Napoli sta mettendo in piedi un vero e proprio miracolo sportivo, visto che la rosa non è al livello di altre squadre che ci sono in Serie A ma che sono state scavalcate con un grande lavoro di squadra e spirito di sacrificioe del lavoro, proprio come voleva Conte.

Lo Scudetto con il Napoli sarebbe un “prodigio”, ha ammesso lo stesso Conte qualche settimana fa, di fatto annunciando l’impresa che sarebbe la più grande della sua carriera da allenatore, considerando tutti i fattori in causa.

Secondo le ultime notizie di mercato, Antonio Conte può davvero lasciare il Napoli e la Juventus tiene il mirino puntato sul tecnico dei partenopei per riportarlo a Torino.

Conte è il sogno della Juventus: la data della possibile firma

Antonio Conte è tornato in Serie A dopo qualche anno lontano dall’Italia in cui ha imparato tanto e ha capito come migliorare se stesso e la sua filosofia di gioco. Al Napoli ha trovato immediatamente la sua felicità sportiva e con lo Scudetto scriverebbe una pagina di storia indelebile.

Secondo quanto riferisce TMW, però, il futuro di Conte al Napoli è in bilico e a fine stagione ci sarà un colloquio diretto e importantissimo con il presidente De Laurentiis. Conte chiede certezze legate al mercato e al suo “potere” e se il patron azzurro dovesse concedergliele resterà.

Altrimenti Conte lascerà il Napoli e potrebbe firmare con la Juventus. Dopo il Mondiale per Club ci potrbebe essere la scelta definitiva di Conte e della Juventus su un possibile ritorno.

Conte via? De Laurentiis pensa ad Allegri

Secondo TMW, il Napoli potrebbe salutare Antonio Conte per affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Pare che per De Laurentiis sia un vero e proprio pallino e il tecnico toscano accetterebbe volentieri la destinazione partenopea per tornare in Serie A.

Tutto ancora da decidere e in alto mare. Tutto dipende dalla volontà di Antonio Conte e soprattutto dal colloquio che ci sarà con De Laurentiis.