Contatto diretto col Bologna: prendono Italiano e Orsolini

Ripartire da un gruppo forte guidato da un allenatore italiano che conosce bene la Serie A: è proprio questo il piano della società.

Ovviamente tra il dire e il fare c’è una differenza abissale, ma dal quartier generale si sarebbero cominciati a registrare i primi importanti passi verso colui il quale dovrebbe guidare la squadra a partire dalla prossima stagione: Vincenzo Italiano. La dirigenza sarebbe infatti entrata in contatto con il Bologna per l’allenatore italiano, che a quanto pare potrebbe (e vorrebbe) portarsi dietro in questa sua nuova esperienza uno dei suoi fedelissimi, Riccardo Orsolini.

Contatto diretto col Bologna per Italiano

In questa stagione Vincenzo Italiano ha dimostrato di riuscire a fare bene anche lontano dalla sua comfort zone, che fino all’anno scorso sembrava essere Firenze. A Bologna l’ex Spezia è riuscito a dare continuità al lavoro di Thiago Motta, facendo per certi versi anche meglio, vista la finale di Coppa Italia conquistata (e da giocare).

La sensazione è che il ciclo di Italiano a Bologna potrebbe terminare già quest’estate, dato che l’allenatore sarebbe finito nel mirino di una grande di Serie A, che a quanto pare avrebbe anche già contatto il club rossoblù per sondare il terreno in vista di quello che dovrebbe e potrebbe capitare da qui a qualche settimana.

Stando ai colleghi di calciomercato, infatti, nonostante ci sia una finale di Coppa Italia tutta da giocare, il Milan avrebbe messo da parte la rivalità con il Bologna per parlarle di Vincenzo Italiano, ad oggi il candidato numero uno alla panchina rossonera per il post Sergio Conceiçao. La dirigenza avrebbe dunque deciso da chi ripartire, anche se non è da escludere una chiusura totale da parte dei rossoblù all’uscita del loro allenatore, anche se la voglia di quest’ultimo di compiere il definitivo salto di qualità in carriera potrebbe avere la meglio.

Non solo Italiano: vogliono anche Orsolini

Ripartire da un gruppo forte ma soprattutto italiano e guidato da Vincenzo Italiano. Dopo il fallimento di questa stagione il Milan ha intenzione di ripartire da delle certezze, e l’allenatore del Bologna, per quanto fatto vedere all’ombra delle Torri dell’Asinello e Firenze lo è, non solo in Italia ma anche all’estero.

Italiano potrebbe dunque diventare il nuovo allenatore del Milan, che nel frattempo avrebbe messo nel mirino anche alcuni calciatori del Bologna, come ad esempio Riccardo Orsolini. Già ricercato nello scorso calciomercato invernale, l’esterno azzurro potrebbe essere il primo acquisto dell’era Italiano al Milan, ma non l’ultimo e unico dal club emiliano soprattutto. Stando ai colleghi di calciomercato, infatti, per convincere il tecnico a sposare il progetto tecnico rossonero, il Diavolo avrebbe messo sotto la lente di ingrandimento Sam Beukema e Lucumi, due difensori super validi per rinforzare la retroguardia. Staremo a vedere.