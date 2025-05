Maxi offerta della Juventus per Osimhen: i dettagli

Avendo bisogno di un nuovo attaccante, la Juventus ha deciso di affondare una volta e per tutte il colpo su Victor Osimhen.

Niente chiacchiere, la Vecchia Signora è prossima a presentare al Napoli una maxi offerta che Aurelio De Laurentiis non può permettersi di rifiutare. A quel punto sarà interessante capire quale sarà la volontà del calciatore, da sempre molto riconoscente al club partenopeo nonostante le cose non siano andate come sperato. Osimhen tradirà il Napoli per vestire a partire dalla prossima stagione la maglia della Juventus? Ai posteri ardua sentenza, con la posizione di Aurelio De Laurentiis piuttosto chiara: il nigeriano può andare a giocare ovunque al patto che venga soddisfatta la richieste economica del numero uno azzurro.

La Juventus fa sul serio per Osimhen: maxi offerta in arrivo

Dalle parole ai fatti. La Juventus è prossima a compiere un primo passo concreto nei confronti di Victor Osimhen, ad oggi il candidato numero uno a sostituire Dusan Vlahovic a partire dalla prossima stagione. La Vecchia Signora si è decisa a compiere il sacrificio del serbo per riuscire a racimolare tanti soldi da riuscire a portare in bianconero l’ex Napoli.

Ovviamente è ancora prematuro parlare di affare fatto, ma la Juventus sembrerebbe intenzionata a spingersi oltre l’ostacolo presentando al club partenopeo un’offerta alla quale Aurelio De Laurentiis non potrà dire no. È tutto un continuo divenire, anche perché su Victor Osimhen ci sarebbe il forte interesse anche di altre squadre, Al-Hilal su tutte, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio Torino, soprattutto se le cifre delle quali si starebbe parlando verranno confermate.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in prima pagina dai colleghi del Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe pronta ad offrire al Napoli 85 milioni di euro per il cartellino di Victor Osimhen, cifra che supera di oltre 10 milioni la famosissima clausola rescissoria del nigeriano e che potrebbe convincere De Laurentiis a cedere il suo ex numero 9 proprio ai rivali storici.

Osimhen verso la Juventus: decisiva la volontà del ragazzo

Di questo passo Victor Osimhen potrebbe diventare un nuovo calciatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. La Vecchia Signora ha intenzione di fare sul serio per il nigeriano, al punto da arrivare a presentare al Napoli un’offerta pari o di poco inferiore a 85 milioni di euro.

C’è un “però” grande quanto una casa in tutta questa storia, e ha a che vedere con la volontà di Victor Osimhen. Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante nigeriano sarebbe lusingato dalla proposta della Juventus ma sembra preferire quella altrettanto indecente dell’al-Hilal, disposto a riempirlo di oro con uno stipendio annuale di 35 milioni di euro netti.