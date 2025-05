Sfuma il sogno De Bruyne per il Napoli: svelato dove giocherà

Il tifoso del Napoli aveva già cominciato ad immaginare Kevin De Bruyne con la maglia azzurra, ma questa cosa non accadrà.

Il campione belga è infatti destinato a giocare altrove, e neanche le opere di convincimento di Dries Mertens e Romelu Lukaku potranno fargli cambiare idea. E pensare che settimana scorsa, in gran segreto, lady De Bruyne è stata in città per visionare qualche appartamento, a conferma del fatto che il giocatore stava seriamente prendendo in considerazione la possibilità di trasferirsi in Serie A. Qualcosa però sembrerebbe cambiato nelle sue intenzioni, soprattutto dopo le ricche offerte arrivate da oltre oceano.

Niente Napoli per De Bruyne: svelato dove giocherà

Tifosi napoletani e non stavano già cominciando ad immagine Kevin De Bruyne in Serie A, ma a quanto pare questo trasferimento “non s’ha da fare”. Ovviamente sognare non costa nulla, anche perché il campione belga non si sarebbe ancora pronunciato in merito al suo futuro, ma la sensazione è che la strada intrapresa non abbia Napoli come meta finale.

Giovanni Manna ci ha provato, arrivando anche ad incontrare De Bruyne a casa sua a Manchester, ma forse qualcosa è andato storto, e considerate le possibili destinazioni del belga si può anche capire il perché. Motivo del presunto rifiuto una questione prettamente economica, dato che il 33enne guadagnerebbe altrove quello che al Napoli si intascherebbe, forse, nel corso di tutta la sua eventuale esperienza in azzurro.

A fronte di questo La Gazzetta dello Sport tiene in guarda il club di Aurelio De Laurentiis, dato che su De Bruyne si sarebbe registrato anche l’interesse dei Chicago Fire, franchigia di MLS, e di alcune squadra saudite, pronte a riempirlo d’oro pur di accoglierlo in Saudi Pro League. Eppure, nonostante questo, il Napoli resta la favorita nella corsa al belga grazie anche ad un fattore tutt’altro che da sottovalutare in questi casi, quello legato alla famiglia.

Napoli-De Bruyne: svelata tutta la verità

Il Napoli deve guardarsi bene le spalle da MLS e Saudi Pro League nella corsa a Kevin De Bruyne. Eppure, con molta sorpresa, il club partenopeo potrebbe togliersi la soddisfazione di ingaggiare un campione del genere nel prossimo calciomercato, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Stando ai colleghi della rosea, infatti, il dirigente partenopeo si è recato nelle scorse settimana a casa di De Bruyne per presentargli il progetto del Napoli, convincendo in primis la moglie che come anticipato è stata anche in città per visionare qualche appartamento. Consultatosi con la famiglia, il belga ha dato massima disponibilità al trasferimento, e dunque adesso spetterà al club giocarsi le carte giuste per farlo sbarcare all’ombra del Vesuvio, con De Laurentiis pronto ad offrigli un biennale con opzione per il terzo anno, proprio come piace a lui. Staremo a vedere.