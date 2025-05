Castellanos colpo di una big in Serie A: 25 milioni cash

Il futuro di Taty Castellanos sta cambiando già in queste settimane finali del campionato: va in una big di Serie A.

L’attaccante argentino della Lazio è il punto di riferimento dei biancocelesti e con i suoi gol ha contribuito al sogno di qualificarsi in Champions League arrivando al quarto posto in classifica. In questo momento è tutto ancora da scrivere e in alto mare, ma il futuro del centravanti può cambiare da un momento all’altro.

La Lazio a fine stagione può cambiare molte cose, a partire dall’allenatore, e non è da escludere che alcuni dei punti fermi della rosa attuale possano lasciare il club per provare una nuova esperienza.

Calciomercato, Castellanos lascia la Lazio: le ultime

La Lazio può vivere un futuro estremamente diverso e rivoluzionario rispetto ad oggi. Il finale di stagione può cambiare totalmente le ambizioni del club biancoceleste in vista della prossima stagone, così come può cambiare tutto anche per i pilastri del club.

La stagione della Lazio può ancora dire tanto e dare tanto alla tifoseria, che spera nella qualificazione alla prossima Champions League ma dovrà vincere tutte le partite fino alla fine della stagione, per fare in modo che verrà sbaragliata la concorrenza al quarto posto.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Lazio può salutare Taty Castellanos a fine stagione: c’è una big di Serie A sulle sue tracce.

Castellanos in una big: ci prova l’Inter

Il nome di Taty Castellanos è tra i più interessanti e importanti dell’intera Serie A. L’attaccante argentino ha fatto benissimo nei suoi anni alla Lazio, ha saputo sostituire degnamente Ciro Immobile, pur non replicando i suoi numeri, ma a fine stagione potrebbe essere il sacrificio del club biancoceleste.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, la Lazio può cedere Castellanos qualora non dovesse arrivare la qualificazione alle prossime coppe europee. Ci dovrà essere qualche sacrificio importante in termini economici e quindi alcuni tra i calciatori migliori sono al passo d’addio.

L’Inter segue con interesse Taty Castellanos e potrebbe portarlo a disposizione di Simone Inzaghi per completare al meglio il reparto offensivo, al momento appoggiato totalmente solo sulle spalle di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic.

Castellanos all’Inter: le cifre dell’affare

L’Inter sta corteggiando Taty Castellanos in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino è tra i migliori in Serie A e potrebbe fare estremamente comodo a una squadra che anche l’anno prossimo si giocherà tutte le competizioni per vincere tutto.

La Lazio metterà in vendita Castellanos per non meno di 25 milioni di euro, cifra congrua alle casse dell’Inter e grazie alla quale, poi, i biancocelesti potrebbero bussare in casa Udinese per Lorenzo Lucca.