Clamorosa decisione nel giornalismo sportivo: la Rai esclude storico volto

La RAI ha deciso di escludere dalle sue trasmissione un noto e apprezzato volto del giornalismo sportivo in Italia.

Il Mondiali di calcio in Qatar sono giunti alla loro fase clou. Sabato prossimo andranno infatti in scena gli ottavi di finale. Ad aprire la danze della fase ad eliminazione diretta ci penseranno Olanda e Stati Uniti che si affronteranno a partire dalle 16:00, orario italiano.

Nello stesso giorno ci sarà anche l’Argentina di Lionel Messi. Avversaria, per l’occasione, dell’Australia che per il rotto della cuffia è riuscita ad accedere al turno successivo. Merito della vittoria all’ultimo arrivata contro la Danimarca nel girone che ha visto primeggiare la Francia.

I campioni in carica della Coppa del Mondo, affronteranno invece la Polonia domenica pomeriggio. Nonostante la sconfitta contro l’Albiceleste nell’ultima giornata e la vittoria del Messico ai danni dell’Arbia Saudita, Robert Lewandowski e compagni sono riusciti a qualificarsi grazie alla differenza reti. Un sospito di sollievo per l’attaccante del Barcellona che sta probabilmente vivendo il suo miglior Mondiale.

La RAI spiazza tutti: decisione clamorosa

Ascolti da record per la RAI che, nonostante l’assenza della Nazionale italiana, è riuscita a tenere tutti incollati davanti alla televisione. Non era affatto scontato visto il particolare periodo in cui si sta tenendo la kermesse. Abituati a vivere il torneo d’estate, farlo d’inverno poteva rivelarsi un’incognita. Invece i numeri sembrerebbe dare ragione a tutti.

Soddisfazione per l’emittente televisiva che ha provato a cambiare un po’ il solito format dando il benvenuto nella ciurma a Daniele Adani. Ex difensore dell’Inter, tra le altre, che è diventato noto soprattutto per merito dei social networks e della Bobo Tv.

Progetto ideato insieme all’amico Christian Vieri. La passione di Adani come commentatore tecnico è travolgente e la scelta di dargli il benvenuto alla RAI per il momento sta ripagando. Tuttavia, per il volto noto che viene, c’è stato un volto noto che se n’è dovuto andare.

Si tratta della storica conduttrice Paola Ferrari. Proprio la giornalista televisiva, ha parlato di questo ai microfoni dell’Adnkronos. Cogliendo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Duro sfogo dell’ex conduttrice RAI.

Il duro sfogo della giornalista sportiva

Quello della Ferrari è un percorso partito da lontano. La sua prima apparizione come conduttrice risale infatti al 1982. Anno in cui l’Italia vinse il suo secondo Mondiale. Tuttavia, non sono bastati 40 anni di attività alla giornalista per evitare un amaro benservito: “Mi occupo dei Mondiali dal 1982, ero una ragazzina. Ho cominciato nelle tv private e ora ho molta amarezza. Mi hanno tolto dai Mondiali della RAI, mi hanno tolto tutto dalla sera alla mattina. Il tutto senza alcuna giustificazione da parte dell’azienda che non mi difeso in nessun modo”.

Dito puntato contro la trasmissione di punta, Il Circolo dei Mondiali, che si occupa degli approfondimenti legati alla manifestazione. In onda tutte le sere dopo l’ultima gara: “Al loro posto avrei fatto una trasmissione più tecnica e legata al mondo del calcio. Mi sarei occupata principalmente dei calciatori dei club italiani nella coppa. Insomma, la mia trasmissione sarebbe stata diversa. Calcio e spettacolo è un connubio che non mi dispiace. Anche se è difficile da realizzare”.