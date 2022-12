Cristiano Ronaldo-Juve, cambia tutto: l’ultima decisione è davvero clamorosa. Tutti i dettagli

In casa Juventus continua ad esserci grande incertezza dettata dalle dimissioni improvvise dell’intero CDA. Andrea Agnelli ha lasciato la carica di presidente del club e con lui anche il vicepresidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Il nuovo presidente della Juve è Gianluca Ferrero, mentre Maurizio Scanavino è stato nominato direttore generale. Nel caos sta interessando la Juventus c’è anche finito Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe intenzione di chiedere al club bianconero ben 19.9 milioni di euro. Si tratta di una cifra che, a detta del portoghese, gli spetterebbe come d’accordi precedentemente stipulati con la Juventus.

Ronaldo si è anche affidato ad un legale per richiedere gli atti del procedimento penale a carico della Juventus avanzato dalla Procura. Cr7 ha avanzato tale richiesta lo scorso 4 novembre, con successivo decreto del pubblico ministero che ha concesso l’autorizzazione il 10 novembre.

Juventus, Cristiano Ronaldo chiede 19.9 milioni: i dettagli

Ronaldo, sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe dovuto ricevere una somma dopo il suo trasferimento al Manchester United avvenuto nell’agosto del 2021. Dopo l’addio al club bianconero, Ronaldo avrebbe ricevuto solo una parte del totale a cui mancherebbero proprio i 19.9 milioni richiesti oggi dall’attaccante.

Ronaldo, per tale motivo, ha tutta l’intenzione di andare fino in fondo con i propri avvocati e ricevere quanto pattuito con il club bianconero. Si attendono sviluppi in merito: la Juventus, in tutto questo caos generato dalle dimissioni dell’intero CDA, dovrà rispondere anche alla richiesta del suo ex calciatore.

Cristiano Ronaldo e l’addio al Manchester United

Alcuni giorni fa, a poche ore dall’esordio con il Portogallo al Mondiale, Cr7 ha rescisso consensualmente con lo United. In merito alla decisione di lasciare i Red Devils il portoghese si è espresso in questo modo: “A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro”.