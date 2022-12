Bonucci, colpo di scena improvviso: la confessione spiazza i tifosi

Periodo non felicissimo per Leonardo Bonucci della Juventus che di recente ha fatto i conti con una confessione che spiazzato tutti.

Prosegue il rammarico per la Nazionale italiana che continua, per forza di cose, a seguire il Mondiale come semplice spettatrice. A giudicare da quello che si è visto sul terreno di gioco, il commissario tecnico Roberto Mancini e i suoi uomini in questa kermesse ci stavano alla grande.

Il livello è alto e forse mai come prima d’ora la Coppa del Mondo è formata da un mix perfetto di calciatori esperti e di giovani talenti. Molti, alla prima apparizione nel torneo, stanno mettendo in mostra doti da veterani. Altri, invece, sono giunti alla loro ultima chance di agguantare il tanto ambito trofeo.

Due nomi su tutti? Quelli di Cristiano Ronaldo e di Lionel Messi. L’argentino ha già giocato il suo ottavo di finale e, grazie alla vittoria rimediata contro l’Australia, è riuscito a strappare un pass per i quarti dove incontrerà l’Olanda. Il Portogallo, invece, deve ancora scendere in campo. La nazionale lusitana giocherà martedì sera contro la Svizzera.

Leonardo Bonucci in crisi: la confessione shock

Formazione elvetica che ha rubato, per così dire, il posto che avrebbe potuto ottenere l’Italia. Per riuscirci, però, la Nazionale avrebbe dovuto finire come prima nel proprio raggruppamento durante la fase di qualificazione. Cosa che non è riuscita a fare, ringrazia la Svizzera che si è potuta così confermare tra le sorprese del torneo. La squadra di Murat Yakin è in crescita e contro CR7 giocherà sicuramente le sue carte.

Gli azzurri, dal proprio canto, continueranno a seguire la kermesse da casa o da qualche meta vacanziera scelta per impiegare al meglio questo periodo di stop. Alcuni dei calciatori azzurri, tuttavia, seguono il torneo iridato con grande rammarico. Proprio perché come per Messi e Ronaldo, anche per loro poteva essere l’ultima chance di fare bene.

Le parole rilasciate sui social hanno fatto il giro del web

Lo sa Leonardo Bonucci della Juventus che, arrivato alla soglia dei 36 anni, potrebbe non avere più molte chance di essere protagonista in Nazionale. Con buone probabilità il difensore bianconero proverà a dire la sua per far parte della spedizione che, si spera, giocherà gli europei del 2024 in Germania. Attualmente la scuola difensiva italiana non pare aver formato chissà quali grandi centrali e allora la vecchia guardia potrebbe servire ancora per un po’.

Intanto, però, il classe 1987 di proprietà della Vecchia Signora è anche alle prese con alcune particolari vicende extra campo. Una è quella legata alle plusvalenze e agli stipendi della Juve, finiti al centro delle indagini della Procura e nuovi risvolti potrebbero coinvolgere anche i calciatori, mentre un’altra è invece in ambito sentimentale. Di recente, infatti, la sua compagna Martina Maccari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui social che hanno fatto emergere dei particolari retroscena circa la loro possibile crisi di coppia.

In un botta e risposta su Instagram, lady Bonucci ha confessato: “Ho passato mesi difficili. Post cammino ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social”. Insomma, non proprio il miglior momento per il centrale juventino.