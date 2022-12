Stefano Tacconi, incredibile annuncio del figlio Andrea: brividi per i tifosi

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus campione d’Europa, è ancora alle prese con un brutto male che lo ha costretto al ricovero.

Continua il periodo nero della Juventus che di recente è finita al centro di pesanti accuse da parte della Guardia di Finanza. Tramite alcune intercettazioni telefoniche, è emerso che la società bianconera avrebbe truccato pesantemente il proprio bilancio. In che modo? Attraverso false plusvalenze e stipendi dei calciatori truccati.

Chi di dovere sta indagando e ad oggi la situazione del club bianconero, che rischia di essere accusato di falso in bilancio, è molto seria. Al punto che tutto il consiglio di amministrazione, guidato dall’ormai ex presidente Andrea Agnelli, ha deciso di comune accordo di abbandonare l’incarico.

Insieme al numero uno del club, sono andati via anche Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. Chiaro segno di una situazione particolarmente delicata. In attesa di sapere cosa succederà alla società juventina e al calcio italiano in generale, il pubblico della Vecchia Signora rimane con il fiato sospeso. La Juventus rischia infatti dalla retrocessione all’esclusione dalle coppe. Tuttavia, è ancora presto per saltare a fin troppo facili conclusioni.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi

Un altro dramma, però, ha da qualche tempo colpito il popolo juventino. Le condizioni di salute dell’ex estremo difensore bianconero, Stefano Tacconi, hanno infatti impensierito e non poco tutto l’ambiente legato alla squadra più titolata d’Italia.

L’ex portiere, dopo aver mosso i primi calci nelle giovanili dell’Inter, si è messo in mostra grazie alla chance offertagli dall’Avellino. Club campano che lo ha fatto esordire in Serie A e che, dopo tre stagioni, lo ha ceduto proprio alla Juventus.

Con la società piemontese ha poi vinto tutti di tutto, anche la tanto agognata Champions League. Era la stagione 1984/85. Ciononostante, quello non fu l’unico trofeo europeo che Tacconi è riuscito a conquistare con la Juventus. Anche per questo è ancora oggi uno degli ex juventini più apprezzati in circolazione.

La notizia che ha toccato il cuore dei tifosi della Juventus

Peccato, però, che l’ex portiere sia da tempo alle prese con un brutto male che lo ha costretto al ricovero. Era lo scorso aprile quando Tacconi venne colpito da un aneurisma celebrale che ne ha complicato lo stato di salute.

Nonostante alcune fake news uscite sul suo conto, l’ex estremo difensore è ancora in cura e spera di poter riabbracciare presto la sua famiglia. Anzi, di recente, proprio suo figlio Andrea, ha dato un’importante notizia che ha toccato nel profondo il cuore dei sostenitori di suo padre Stefano.

Attraverso i propri social network, il figlio dell’ex juventino ha dichiarato che le condizioni di suo papà stanno piano piano migliorando. Stefano Tacconi è tornato a muovere i primi passi in seguito all’emorragia celebrale che lo ha costretto alle cure ospedaliere.

Miglioramento netto per il campione della Juve che ora può guardare al futuro con un pizzico in più di sollievo. Notizia che ha letteralmente mandato in estasi i suoi sostenitori e tutti gli amanti del calcio, di ieri e di oggi.