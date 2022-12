“Ecco perché non mi sopporta mia suocera”, Chiara Nasti vuota il sacco sulla madre di Zaccagni

Chiara Nasti ha da poco partorito, il piccolo Thiago ha inevitabilmente riempito di gioia sia la stessa influencer che l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni. I due, in questi giorni, hanno spesso postato su Instagram varie foto del piccolo alle prese con i primi attimi di quotidianità.

L’influencer napoletana, inoltre, è tornata a rispondere alla varie domande dei followers parlando senza filtri della vita di coppia con Zaccagni e del rapporto con la suocera. Proprio la mamma di Zaccagni, recentemente, si è sfogata sui social per via di diversi messaggi ricevuti dopo la nascita del piccolo Thiago.

In questi mesi, infatti, diversi utenti hanno continuato ad offendere la Nasti e Zaccagni con un coro in cui viene citato anche Nicolò Zaniolo. Chiara ha più volte spiegato di avere un ottimo rapporto con la famiglia di Zaccagni e che anche i suoi genitori sono molto felici di vederla accanto a lui.

Chiara Nasti e il rapporto con la suocera: “Passo…”

Chiara Nasti, tra le varie domande che le sono arrivate su Instagram, ha incuriosito i followers per una risposta chiara e decisa in merito al suo rapporto con la suocera: “Rapporto con i suoceri? Buonissimo. Passo h24 in videochiamata con mia suocera e mia mamma. Non mi sopportano più”. Rispondendo alla domanda, la Nasti ha anche taggato la sua suocera nella storia su Instagram.

Zaccagni e Chiara, dopo la nascita di Thiago, stanno progettando il loro matrimonio che avverrà nel 2023. La relazione prosegue a gonfie vele e nel giro di un anno la loro vita è stata totalmente stravolta dall’arrivo del piccolo.

L’attaccante della Lazio, qualche mese prima della nascita di Thiago, aveva rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti sulla sua vita di coppia ai microfoni ufficiali del club capitolino: “Io sono molto riservato riguardo la mia vita privata, lei invece, anche per il lavoro che fa, è un po’ più esposta: però posso dire di aver trovato un punto d’incontro, un nostro equilibrio. È una donna fantastica, chi la conosce lo sa. Sono fiero di averla al mio fianco, ha dato alla mia vita tanta positività. Sapere di diventare papà è un’emozione fortissima e veloce “.