Ilary Blasi, un’amica svela tutto: “È accaduto di nuovo” | C’entra ancora una volta Totti

Ilary Blasi è di nuovo finita al centro dei riflettori. Il racconto dell’amica intima della conduttrice ha sbalordito il pubblico.

C’era una volta la love story più amata d’Italia. La relazione sentimentale tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi, ha in qualche modo infranto quello che all’epoca era il cliché del calciatore e la velina.

I due, infatti, non si sono concessi solo quale appuntamento romantico ma hanno dato il via ad una delle storie d’amore più belle di sempre. Totti e Ilary sono stati insieme per circa un ventennio, periodo in cui hanno anche avuto tre bambini, prima di separarsi nel peggiore dei modi.

Purtroppo, però, anche per loro è arrivato il momento di dirsi addio per iniziare nuove avventure amorose. Il tutto condito da qualche scintilla. In questo periodo di separazione non sono infatti mancati alcuni amari retroscena che hanno trasformato la coppia più famosa in un perfetto esempio di come non ci si dovrebbe dire addio.

Ilary Blasi, c’è un nuovo capitolo nella vita della showgirl

Tra una ripicca e un’amara vicenda, tuttavia, sia l’ex calciatore che la showgirl sembrerebbero ormai pronti a gettarsi a capofitto in una nuova relazione. Il primo è senza dubbio stato lo storico numero dieci giallorosso che è impegnato ormai da tempo con Noemi Bocchi.

A far scoccare la scintilla tra i due sarebbero stati i campi da padel. Il nuovo sport che sta spopolando da anni, li ha fatti conoscere e da quel momento non si sono più separati. Anzi, addirittura qualche giorno fa hanno dato inizio al trasloco e sono andati a vivere insieme a Roma Nord.

Più difficile, o probabilmente solo meno appariscente, è stato il ritorno su piazza, per così dire, dell’ex letterina di Passaparola che ci ha messo un po’ ad uscire allo scoperto in compagnia di una nuova fiamma.

Secondo alcune fonti, il nuovo spasimante della Blasi sarebbe un imprenditore tedesco di nome Bastien. Diventato recentemente noto per aver fatto girare la testa alla bella Ilary che sembrerebbe ormai pronta a lasciarsi il passato alle spalle e a ricominciare daccapo.

Intriganti rivelazioni da parte dell’amica di Ilary

A svelare alcuni curiosi retroscena è stata un’amica stretta della conduttrice, intervenuta al settimanale DiPiù, che si è così espressa: “Ilary è tornata ad essere felice in amore. Ora al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore”.

Insomma, Bastien sembra aver fatto definitivamente breccia: “Ilary ripete di aver passato con lui del tempo meraviglioso. Quest’uomo l’ha presa molto. Nonostante l’aspetto da palestrato, è anche molto tenero e affettuoso. Lei apprezza queste cose”.

Un vero e proprio colpo di scena nella vita sentimentale della Blasi che sarebbe tuttavia ancora scottata dal passato: “Si aspettava più discrezione da Totti e Noemi. Questo atteggiamento l’ha colpita spingendola ad uscire allo scoperto anche lei. Stanno anche progettando il Capodanno in una località esotica lontana da tutto e tutti”.