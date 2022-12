Addio Juve, un Big si trasferisce subito al Real Madrid: Ancelotti accontentato

Il Real Madrid è pronto a fare spesa in casa della Juventus. Carlo Ancelotti ha già adocchiato il rinforzo per la sua rosa.

La settimana della tanto attesa finale di Mondiali in Qatar è ormai arrivata. Domenica prossima andrà in scena l’incontro conclusivo, in ballo c’è un posto nella storia. Lo sa bene Lionel Messi che si augura di battere la Croazia e di portare così l’Argentina allo scontro clou. Non sarà facile per il numero dieci migliore degli ultimi anni che avrà di fonte a sé un altro mostro sacro arrivato alla sua ultima manifestazione iridata.

Luka Modric infatti, dopo aver già portato la sua nazionale in finale nel 2018 e aver vinto anche il Pallone d’Oro, vuole superarsi a portare la Croazia sul tetto più alto nel mondo. Sarebbe un vero e proprio sogno, per lui ma anche per tutta la sua gente. Dall’altra parte del tabellone, invece, a contendersi l’ultimo pass saranno la Francia campione in carica, fu lei a battere i biancorossi esteuropei quattro anni fa in Russia, e il Marocco.

La squadra nordafricana si è invece imposta come vera rivelazione del torneo. Al di là di quello che succederà contro Kilyan Mbappé e compagni, i magrebini possono già essere felici per quanto fatto vedere nel torneo. Ciononostante, contro i transalpini giocheranno con un entusiasmo probabilmente mai visto prima. Anche perché sarà un match di assoluta importanza sotto l’aspetto storico e culturale.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid prepara l’offerta per un top player

Intanto, la Coppa del Mondo ha già segnato l’inizio di una nuova epoca calcistica. La vecchia generazione è infatti pronta a cedere lo scettro ai talenti del futuro. Grazie alla competizione qatariota, tanti giovani calciatori hanno approfittato della vetrina per confermarsi a livello internazionale. Soprattutto alcuni centrocampisti dalle indubbie qualità.

Basti pensare a Pedri e Gavi della Spagna. Ma anche a Jude Bellingham dell’Inghilterra, a Jamal Musiala della Germania o anche a Enzo Fernandez della Seleccion. Tutti talenti noti e con un curriculum d’eccezione, nonostante la giovane età, che hanno però approfittato della kermesse per ribadire che il futuro è nelle loro mani. Sarà divertente come decideranno di muoversi i top club nei loro confronti.

Carlo Ancelotti ha le idee chiare

Presto il calciomercato riaprirà i battenti e se ne potrebbero vedere delle belle. Anche in Italia, nonostante la qualificazione ai Mondiali fallita per la seconda volta, ci sono dei talenti pronti a prendere definitivamente in mano le redini della Nazionale. Potrebbe essere il caso di Manuel Locatelli. Regista di centrocampo cresciuto nelle giovani del Milan e ora di proprietà della Juventus che potrebbe presto iniziare una nuova fase della sua carriera altrove.

Il classe 1998 è uno dei giovani azzurri di maggiore prospetto e lo anche il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che vedrebbe in lui un rinforzo per i Blancos. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo fichaes.com, il regista potrebbe presto finire nella capitale spagnola. Per la Vecchia Signora, che in estate ha puntato anche su Leandro Paredes prelevandolo dal Paris Saint Germain, l’ex Sassuolo non è affatto incedibile.