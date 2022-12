Elena Santarelli, spacco vertiginoso e gambe accavallate: web in delirio (FOTO)

By

Elena Santarelli, modella e compagna dell’ex calciatore Bernardo Corradi, ha infiammato di nuovo i social con i suoi scatti bollenti.

Che belle le coppie nate grazie al mondo del pallone. La più celebre relazione sentimentale tra un calciatore e una showgirl degli ultimi anni, è certamente quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi.

Purtroppo però, dopo circa vent’anni passati l’uno al fianco dell’altra, anche per l’ex capitano della Roma e per la conduttrice televisiva è arrivato il momento di dirsi addio. Una vera e propria doccia gelata per i fan della coppia che auguravano loro amore eterno.

Invece, da qualche mese a questa parte, anche Totti e Ilary si sono lasciati e sembrerebbero ormai più che pronti a gettarsi a capofitto in una nuova storia d’amore. Il primo ad aver ricominciato è stato l’ex numero dieci giallorosso che ha ormai perso da tempo la testa per Noemi Bocchi.

Elena Santarelli mozzafiato, lady Corradi incanta ancora una volta tutti

Successivamente, anche per la Blasi è arrivato il tempo di ripartire. Ad aver conquistato le attenzioni della bella conduttrice, sarebbe stato l’imprenditore tedesco Bastien. Secondo alcune fonti molto vicine alla coppia, i due avrebbero già programmato di passare insieme le festività natalizie.

Insomma, il lato sentimentale relativo allo sport più popolare in Italia ha regalato anche alcune storie controverse. Come quella tra Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter, e la modella sua connazionale Wanda Nara.

Lui, oltre ad essere più piccolo di lei di circa 7 anni, era ancora molto amico del suo ex marito, Maxi Lopez, e questo non ha fatto che suscitare e alimentare le polemiche che si sono susseguite negli anni. Ancora oggi la relazione tra Icardi e Wanda ha fatto molto discutere.

Dopo un tira e molla, infatti, che li vedeva sull’orlo della separazione, i due sembrerebbero essersi definitivamente riappacificati. Al punto di aver deciso di continuare ancora a stare insieme. Merito di una vacanza extralusso alle Maldive e, secondo alcune voci non ancora confermate, della nuova gravidanza di lei. Sarebbe il sesto figlio per la modella argentina.

Lo scatto che ha scatenato il web

Il calcio, sempre tenendo conto dell’aspetto sentimentale, ha raccontato a che alcune storie dal lieto fine. E’ il caso di Bernardo Corradi ed Elena Santarelli. La coppia, intervenuta qualche tempo fa a Verissimo, era tornata a parlare del figlio Giacomo, ormai dodicenne, e del brutto male che lo ha colpito.

Nei primi anni di vita, infatti, il loro primogenito ha dovuto gare i conti con un tumore celebrare. Una notizia a dir poco shoccante per i genitori che, però, sono riusciti a superare anche questa. Nonostante godano poco della luce dei riflettori, Corradi e la Santarelli sono ancora una coppie più affiatate che il calcio e la tv abbia creato. Lui ora fa il direttore sportivo.

Lei, invece, è sempre più concentrata sul mestiere di modella e grazie ai social ha potuto dare una svolta positiva alla sua carriera. Su Instagram può vantare qualcosa come circa 2 milioni di followers e ogni suo suo post, oltre ad infiammare spesso e volentieri il web, raggiunge fino a decine di migliaia di likes. Il suo ultimo scatto ne è l’esempio.