“Mi fa pena”, Cristiano Ronaldo choc: l’annuncio sconvolge tutti

Le prestazioni di Cristiano Ronaldo nella Coppa del Mondo non sono affatto piaciuto ad uno storico ex calciatore.

Anche la 22^ edizione della Coppa del Mondo è giunta al termine. La finale, quella tra Argentina e Francia, è già finita nella storia: una delle partite più belle di sempre. Candidata ad essere l’incontro del secolo, se non addirittura del millennio. Lo storico match tra Italia e Germania, consumatosi durante le semifinali dei Mondiali del 1970 e finito 4-3 per gli azzurri, sembra ormai superato.

Un incontro importantissimo, quello andato in scena a Doha in Qatar, soprattutto sotto l’aspetto generazionale che ha visto confrontarsi due campioni del passato, del presente e del futuro come Lionel Messi e Kylian Mbappé. Per le due stelle del Paris Saint Germain è stato come giocare in casa, dato che lo hanno fatto davanti agli occhi dell’emiro padrone del PSG.

Primo tempo totalmente in favore dell’Albiceleste che è riuscita a guadagnare gli spogliatoi sul risultato netto di 2-0. In rete proprio la Pulce, che ha aperto le marcature, e Angel Di Maria. Poi, nella ripresa, i Blues ci hanno provato ma senza successo. Solo fino agli ultimi dieci minuti di gara quando al numero dieci transalpino è bastato un giro di orologio appena per segnare i due goal che hanno riconsegnato alla sua squadra la parità.

Messi sul tetto del mondo, Cristiano Ronaldo in lacrime

Una vera e propria doccia gelata per la Selecion che è passata da una vittoria quasi certa a doversi giocare i tempi supplementari. Lì, a portare nuovamente in vantaggio l’Argentina, ci aveva pensato ancora una volta Messi. Tuttavia, nemmeno in quell’occasione il goal è bastato perché a dare l’ultimissima speranza alla Francia è stato ancora Mbappé. Realizzatore di una tripletta in finale.

Ci era riuscito solo l’inglese Geoff Hurst nel 1966. Dopodiché, dagli undici metri, a spuntarla è stata l’Albiceleste. Merito anche di uno strepitoso Emiliano Martinez che ha nuovamente confermato di essere un portiere para rigori. La foto di Messi che alza al cielo la coppa è già letteratura. Lieto fine per un popolo intero: il dieci doveva vincere e lo ha fatto. Sarà senz’altro felice Diego Armando Maradona da lassù.

Tuttavia, per un campione che esce dal torneo a testa alta, ce n’è un altro che lo ha fatto con gli occhi rigonfi di lacrime. Questo è ciò che è successo a Cristiano Ronaldo. L’iconico numero 7 attualmente svincolato, il Manchester United ha rescisso il contratto proprio con il calciatore durante la kermesse per via di alcune scomode dichiarazioni rilasciate da CR7, ha detto addio alla competizione troppo presto.

Il suo Portogallo è stato infatti battuto ai quarti di finale dal sorprendente Marocco. Grande delusione per cinque volte Pallone d’Oro che visti i 38 anni incombenti, li compirà il prossimo 5 febbraio, che molto probabilmente non avrà altre occasioni di agguantare il trofeo più prestigioso.

Lo storico ex ci va giù pesante nei confronti del campione portoghese

Di Cristiano Ronaldo ha recentemente parlato l’ex storico calciatore tedesco, Lothar Matthaus, definendolo il più grande flop della Coppa del Mondo qatariota. Attraverso un’intervista rilasciata alla Bild, l’ex centrocampista tedesco si è espresso con toni piuttosto aspri nei confronti del calciatore portoghese.

Questo il pensiero dell’ex interista: “Con il suo ego Ronaldo ha danneggiato la squadra e se stesso. Non c’è dubbio sia stato un grande giocatore e un finalizzatore di livello assoluto. Ora però ha danneggiato la sua leggenda. Faccio fatica a pensare che riesca a trovare spazio in una squadra. In qualche modo Ronaldo mi fa pena“.