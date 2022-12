Wanda Nara, incontro speciale a Doha: c’entra Messi | Nessuno se lo aspettava

Wanda Nara si è presa una pausa ed è volata in Qatar per assistere all’Argentina, finalista della Coppa del Mondo contro la Francia.

La kermesse iridata è ormai giunta alle sue battute conclusive. Per la Serie A è tornato il momento di progettare il ritorno in campo previsto per il 4 gennaio prossimo. Data nella quale andrà in scena l’intera sedicesima giornata della massima divisione italiana.

Insomma, per una volta niente più spezzatino: da mezzogiorno in poi solo calcio e tutto in una sola giornata. I calciofili di tutta Italia hanno già disdetto ogni impegno per quel mercoledì.

Nonostante il fitto calendario sia stato aspramente criticato dai protagonisti, in primis dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, ad altri campionati è andata decisamente peggio. Basti pensare alla Premier League. In Inghilterra, infatti, non ci sarà alcuna sosta. Impossibile per loro rimandare il boxing day previsto per il 26 dicembre prossimo.

Wanda Nara vola in Qatar: lì l’inaspettato incontro

Questo significa che i club inglesi, appena una settimana dopo la fine della Coppa del Mondo, dovranno tornare in campo. Una decisione che ha mandato su tutte le furie alcuni esponenti del campionato, come Joseph Guardiola del Manchester City, che ha aspramente criticato questa decisione.

Intanto, in attesa che i club tornino protagonisti, dal Qatar sono venuti alla luce alcuni curiosi retroscena. Uno di questi riguarda proprio la modella Wanda Nara. Precipitatasi a Doha per assistere alla finale della sua Argentina.

La Seleccion, infatti, ha rispettato i favori del pronostico e si è ritrovata di fronte alla Francia, nazionale campione in carica, in una sfida a dir poco epocale. L’influencer e compagna dell’attaccante suo connazionale Mauro Icardi, anche se la punta del Galatasaray non fa parte dell’Albiceleste, aveva un buon motivo per essere lì nella capitale qatariota.

La modella argentina ha infatti deciso di assistere alla sfida di Leo Messi e compagni non da sola, ma con il suo Costantino. Figlio avuto dall’ex marito Maxi Lopez, anche lui calciatore, che ha festeggiato il compleanno proprio in concomitanza con la sfida più prestigiosa.

Una cena per augurare il meglio all’Argentina

Tuttavia, la gita in Qatar ha riservato a Wanda anche un piacevole incontro: quello con la mamma di Messi. Proprio l’imprenditrice, attraverso i propri social network, ha pubblicato la foto di lei insieme alla madre di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Il tutto, ovviamente, prima del fischio d’inizio della finale.

La Pulce ha portato sulle sue spalle un popolo intero con una sola ambizione: quella di poter finalmente mettere a tacere il paragone tra lui e Diego Armando Maradona. Se è stato più forte uno o l’altro, è anche questione di gusti. Ciononostante, è lecito provare un po’ di invidia nei confronti di una nazione che ha avuto il privilegio di poter vantare due dei migliori giocatori di tutti i tempi.

Forse, però, il rovescio della medaglia per l’Albiceleste è stato non riuscire a mettere in bacheca tutto quello che avrebbe potuto vincere nella sua storia ricca di campioni. Ora, che il torneo è finito, una nuova epoca di calcio sta per prendere il sopravvento. Il prossimo appuntamento iridato è previsto per il 2026.

Anno in cui ad ospitare i giochi saranno Canada, Stati Unite e Messico. Con il format della manifestazione pronto a cambiare ancora. Insomma, anche se il calcio ha chiuso un capitolo importantissimo, il futuro sembra ancora roseo per questo sport. Almeno per quanto riguarda i suoi protagonisti in campo.