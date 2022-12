Totti non bada a spese con Noemi: 3 regali sensazionali | Il valore è super

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono la coppia del momento. Il Pupone si gode e coccola la nuova fiamma con alcuni regali mozzafiato.

Come l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, in questo momento, non c’è nessuno. Francesco Totti ha conosciuto la sua nuova compagna grazie al padel. Sport in ascesa da qualche anno a questa parte che ha dato modo ai due di fare la reciproca conoscenza.

Oltre a quest’hobby, però, Totti e Noemi hanno anche un’altra passione in comune: quella per i colori giallorossi. Spesso, infatti, vengono anche immortalati a Trigoria intenti a seguire le gesta in campo di Christian.

Primogenito del Pupone e di Ilary Blasi calciatore delle giovanili romaniste. Tuttavia, siccome tra poco sarà Natale, gli amanti del genere hanno di nuovo puntato i riflettori sulla loro relazione. La coppia si è già concessa diversi svaghi, ma chissà però come decideranno di passare le festività natalizie. E soprattutto chissà cosa si regaleranno.

Totti pazzo di Noemi: spesi più di 300 mila euro

L’ex calciatore, dal proprio canto, ha già ricoperto Noemi di attenzioni nel corso di questo anno regalandole diversi beni. D’altronde, per conquistare il suo cuore qualche sforzo era necessario. L’ultimo regalo, in ordine temporale, è arrivato appena qualche settimana fa.

Totti e Noemi hanno da poco deciso di andare a vivere insieme in quartiere del quadrante Nord della Capitale e come primo tentativo di instaurare una nuova famiglia, hanno scelto di adottare Simba. Un cucciolo di bulldog francese che, in termini di denaro, può arrivare a costare fino a tremila euro.

Non c’è niente di meglio di un simpatico cagnolino per stringere ancora di più i legami. Saranno sicuramente felici i figli che Totti e Noemi hanno rispettivamente avuto dalle precedenti relazioni.

Tuttavia, il nuovo arrivato a casa Totti-Bocchi non è niente in confronto al regalo precedentemente consegnato dall’ex dieci giallorosso al suo nuovo amore. In occasione della loro prima uscita ufficiale, consumatori sul red carpet in quel di Dubai, Noemi si è fatta immortalare con un anello impreziosito da una grande pietra a forma di cuore.

Il Natale è alle porte e il Pupone vuole stupire ancora

Per un totale di cinque carati ed un valore stimato di ben trecentomila euro. Gioiello di provenienza di una rinomata e apprezzata gioielleria romana. La stessa dove il Pupone era solito fare acquisti per la sua ex moglie.

Anche se l’anello è probabilmente il più prestigioso dei regali fatti a Noemi, un’altra sorpresa è toccata alla flower designer. Sorpresa che è arrivata proprio agli albori della relazione. Il primissimo regalo di Totti alla sua Noemi, fatto ormai qualche mese fa, è un’auto elettrica.

Il cui prezzo si aggira intorno ai cinquantamila euro. Il brand dell’automobile, ha tra l’altro come testimonial proprio l’ex calciatore. Insomma, non hanno ancora passato insieme il primo Natale ufficiale e non hanno festeggiano nemmeno il primo anniversario, eppure i regali fatti da Totti alla sua amata potrebbe già far impallidire qualsiasi altra coppia.

Chissà perciò cosa succederà quando arriverà il bello. L’ex Pupone, tuttavia, poco tempo fa era stato messo in guardia dall’ex marito di lei. Il quale sostiene che Noemi sia interessata soprattutto ai beni materiali. I fan della coppia sostengono Totti e Noemi e credono che fossero solo frasi dettate dal risentimento. Se sarà amore vero, quindi, solo il tempo potrà dirlo.