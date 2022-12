Totti-Noemi, arriva un clamoroso annuncio | L’ex capitano è “avvisato”: come reagirà?

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono la coppia dell’anno. Tuttavia, spuntano alcuni importanti retroscena circa la nuova fiamma del capitano.

Svolta significativa nella storia sentimentale di Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, ormai da tempo alle prese con la separazione dal suo storico marito Francesco Totti, sembrerebbe aver trovato anche lei un nuovo amore.

Se per l’ex capitano giallorosso a piombare nella sua vita sentimentale è stata l’ormai nota Noemi Bocchi, a consolare Ilary ci ha invece pensato un certo Bastien. Imprenditore tedesco di successo di cui si conosce ancora poco. Il suo cognome, infatti, appare piuttosto difficile da trovare.

Chissà perciò che non sarà proprio la showgirl a farlo conoscere al mondo. Secondo alcune fonti molto vicine all’ex letterina di Passaparola, i due avrebbero già programmato di passare il Capodanno insieme. Insomma, quella che sembrava solo una liaison, potrebbe piuttosto trasformarsi nella storia d’amore del 2023. Tuttavia, solo il tempo potrà rispondere a questo quesito.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, arrivano delle scioccanti dichiarazioni

Anche se, naturalmente, non sempre è oro tutto ciò che luccica. Questo è quello che si potrebbe dire della nuova relazione dello storico capitano giallorosso che qualche tempo fa, nel bel mezzo di una cena intima tenutasi in un famoso ristorante romano, era stato immortalato mentre litigava con la sua nuova fiamma. Lei, addirittura, è stata vista piangere.

Le foto di Noemi che si asciuga gli occhi dopo la litigata sono già storia in questa relazione. Ciononostante, al di là delle litigate che ricordano che l’amore non è bello se non è litigarello, potrebbe sostenere qualcuno, la coppia del momento ha grandi progetti. Il primo, realizzato, è stato quello della convivenza. I due si sono infatti trasferiti in un quartiere di Roma Nord.

Quadrante della città che avrebbe dato i natali proprio alla giovane compagna di Totti. Il condizionale, tuttavia, rimane d’obbligo viste le ultime scottanti rivelazioni uscite sul conto di Noemi. A parlare della nuova fidanzata del Pupone è stato proprio il suo ex marito, Mario Caucci, che ai microfoni del settimanale Chi ha rilasciato una vera e propria intervista bomba.

Sorgono dubbi sull’identità di Noemi: c’è lo zampino dell’ex

L’ex della Bocchi, ha infatti seriamente messo in dubbio l’identità della nuova lady Totti. “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?“ così ha esordito l’uomo che dopo le prime dichiarazioni ha immediatamente lasciato i lettori stucco. Parole dettate forse anche un po’ dal risentimenti visto che, nel prosieguo della chiacchierata, Caucci lascia trasparire anche un certo rammarico legato alla fine della sua ormai passata storia d’amore.

Questo il suo commento a riguardo: “Ho fatto in modo che la nostra fosse la storia più bella del mondo e lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto. L’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo. Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene”.

Relazione che però ha vissuto il suo epilogo in tribunale per maltrattamenti nei confronti di Noemi. Udienza che si è svolta circa un paio di mesi fa a porte chiuse. “Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità – ha continuato l’ex marito – ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello“.

Infine, l’ex della Bocchi ha poi mandato un messaggio al suo nuovo spasimante: “Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma lo fai preservando quelle che sono le uniche vittime, i figli, perché dopo vent’anni sono stati catapultati dentro un’altra famiglia. I miei figli sono finiti in un mondo talmente lontano da loro che tutto questo è ingiusto“. Chissà quale sarà le reazione del capitano dopo tutto questo.