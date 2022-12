Napoli, ecco il colpo Scudetto: dai Mondiali il regalo per Spalletti

Il Napoli è pronto a mettere a segno il primo colpo. Mister Luciano Spalletti può ricevere un importante regalo dai Mondiali.

Il campionato italiano è pronto a ripartire, giusto il tempo delle festività natalizie e per i club di Serie A tornerà il momento di scendere in campo. Il 4 gennaio prossimo andrà in scena la giornata numero sedici.

Turno che culminerà la sera alle 20:45 quando in quel di San Siro a sfidarsi saranno i padroni di casa dell’Inter e il Napoli capolista. Attualmente la classifica del massimo campionato italiano vede in vetta proprio i partenopei. Club allenato da Luciano Spalletti già a quota 41 punti.

Subito dopo di loro c’è il Milan, campione in carica, che di punti ne ha invece 33. Ben otto in meno rispetto ai primi in classifica. Terzo posto, invece, per la Juventus che dopo una serie di risultati negativi, sembrerebbe aver finalmente trovato la quadra. Chiudono, al quarto posto con gli stessi punti, proprio il club nerazzurro e la Lazio.

Pronto il colpo scudetto in casa del Napoli

L’incontro che si consumerà mercoledì 4 rischia perciò di essere già di vitale importanza per le sorti delle due squadre. Se il club azzurro ha voglia di legittimare il proprio piazzamento, la formazione allenata da Simone Inzaghi spera invece di risalire la china e magari di blindare un posto in Champions League.

Proprio qualche ora fa, durante la cena di squadra, il presidente Steven Zhang ha allontanato le voci di un suo possibile addio e ha confermato che rimarrà ai vertici del club meneghino. Una buona notizia per i tifosi del Biscione che sperano finalmente di poter fare affidamento su una società solida.

Per l’Inter, l’obiettivo sembrerebbe proprio quello di voler ripercorrere le orme del Napoli: vendere bene per comprare meglio. Un po’ quello che è successo in casa del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli addii di Lorenzo Insigne e di Kalidou Koulibaly, sembravano la fine del mondo, invece chi è venuto al posto loro sembrerebbe addirittura più forte o quanto meno più funzionale al progetto.

Questo è ciò che, almeno fino a questo punto, hanno dimostrato Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae. Se il napoli può guardare tutti dall’alto verso il basso il marito è anche loro. Intanto, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza partenopea è già pronta a chiudere per il nuovo rinforzo.

Il regalo per Spalletti arriva dai Mondiali

Il nome caldo per il calciomercato del Napoli, verrebbe direttamente dai Mondiali ed è quello di Walid Cheddira. Attaccante nato e cresciuto in Italia che ha però deciso di abbracciare la causa del Marocco. Nazionale che gli ha permesso di far parte dei protagonisti che sono arrivati fino alle semifinali della competizioni svoltasi in Qatar. Il suo acquisto, tuttavia, slitterebbe direttamente a giugno.

Una sorta di promessa-scudetto quella del numero uno partenopeo. Ad oggi Cheddira è un giocatore del Bari è sta facendo benissimo in Serie B. Dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare il salto di qualità. Il 24enne nato a Loreto, nelle Marche, nella serie cadetta ha già messo a segno la bellezza quattordici goal in quindici partite. Numeri assolutamente niente male.