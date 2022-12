Calciomercato Serie A, avviati i primi contatti: affare da 25 milioni

La Serie A è pronta per affondare nuovi colpi durante il calciomercato. Un club ha già messo nel mirino il primo rinforzo.

La Coppa del Mondo è da sempre una delle vetrine più importanti. E, anche quest’anno, il torneo iridato ha messo in mostra dei gioielli niente male. Il più prezioso di tutti, stando alle circolate nelle ultime ore, è probabilmente il centrocampista campione del mondo Enzo Fernandez.

Classe 2001 attualmente di proprietà del Benfica valutato qualcosa come 100 milioni di euro. Secondo le ultime voci di mercato, il Liverpool e il Real Madrid sarebbero già pronti a fare follie per lui. Prelevato dal River Plate appena la scorsa estate in cambio di 12 milioni di euro, il club portoghese è già pronto a rivendere il suo talento a peso d’oro.

Proprio come ha da poco fatto con Darwin Nunez. Centravanti uruguaiano venduto in estate a 100 milioni di euro: 75 subito più 25 di bonus. Insomma, complimenti al Benfica che è stata forse la società in grado di trovare i talenti migliori in questi ultimi anni.

Calciomercato Serie A, colpo da 25 milioni: il club ci pensa

Tra le altre sorprese della manifestazione qatariota, però, ci sono anche diversi calciatori appartenenti al Marocco. Vera rivelazione del torneo. La rappresentativa nordafricana, infatti, si è arresa solo contro la Francia nelle semifinali. Un traguardo storico per una nazionale appartenente al continente africano.

Grazie a questo risultato, molti suoi giocatori sono già finiti nel mirino di diversi club importati. Per quanto riguarda i marocchini appartenenti alla Serie A, è già scoppiata la mania per Sofyan Amrabat. Roccioso mediano della Fiorentina che potrebbe portare nelle casse della viola soldi importanti.

Elemento di un centrocampo, quello del Marocco, che si è mostrato a tutti come uno dei reparti più solidi nell’ultima competizione iridata. Merito del calciatore della Fiorentina, ma anche di alcuni suoi sorprendenti compagni di squadra. Uno su tutti? Azzedine Ounahi. Il numero 8 del Marocco ha fatto faville al punto che tutti gli occhi sono finiti addosso a lui.

Primi contatti avviati: a giugno parte l’asta

Soprattutto per via del prezzo del suo cartellino che potrebbe essere considerevolmente sotto la media. Attualmente di proprietà dell’Angers, a fine stagione potrebbe aprirsi una vera e propria asta nei suoi confronti. Il costo dell’operazione, relativa solo al trasferimento del giocatore, si aggirerebbe oggi intorno ai 20/25 milioni di euro.

Tuttavia, l’Angers è in guai seri nel campionato francese e la retrocessione appare ormai inevitabile. Il club di Ounahi è infatti ultimi con un bottino totale di appena 8 punti. Per questo motivo la prossima estate i club interessati potrebbero muoversi in maniera concreta per finalizzare il suo acquisto ad un prezzo ancora ridotto.

Per quanto riguarda le maggiori pretendenti, il Napoli è sicuramente il club che in Serie A più di tutti starebbe pronto al suo acquisto. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha già avviato i primi contatti.

Cosa che ha fatto anche il Marsiglia, altro club particolarmente intenzionato all’acquisto di Ounahi. Il numero uno dei partenopei, intanto, si prepara a chiudere per un altro suo connazionale: Walid Cheddira. Attaccante del Bari capocannoniere in Serie B pronto a a fare il definitivo salto di qualità.