Salt Bae rischia grosso dopo la figuraccia: i dettagli

Dopo quello che ha fatto in finale, la FIFA ha deciso di prendere dei seri provvedimenti nei confronti del noto chef e star del web Salt Bae.

Com’è ormai noto da tempo, l’Argentina si è laureata per la terza volta nella sua storia campione del mondo. Ad assegnare il titolo alla compagine Albiceleste, è stata una sfida pazzesca giocata contro la Francia campione in carica. Lionel Messi è così riuscito a vincere praticamente l’unico trofeo che gli mancava.

Una vera e propria data storica quella dello scorso 18 dicembre 2022 che ha visto la Pulce salire, finalmente, sulla vetta più alta di questo sport. Una carriera ricca di successi, di squadra ed individuali, quella del numero dieci della Seleccion, che come nei film con il lieto fine migliore è riuscito a mettere in bacheca anche la Coppa del Mondo.

I Blues, dal proprio canto, sono usciti a testa alta. La crescita del calcio francese è stata esponenziale e quando si ha un Kylian Mbappé in campo tutto è davvero possibile. Se la prima finale, quella vinta quattro anni fa in Russia, lo ha mostrato al mondo come fenomeno, la finale di Doha lo ha consacrato come campione. Di oggi ma anche di domani.

La figuraccia costa cara a Salt Bae

Vittoria, quella dell’Argentina, che ha naturalmente fatto parlare molto. Sia per le gesta in campo dei protagonisti, sia per quello che è successo al termine della partita. Una volta tirato l’ultimo calcio di rigore, non sono bastati i tempi regolamentari e nemmeno quelli supplementari, per assegnare il trofeo ci sono bensì voluti i tiri dagli undici, durante i festeggiamenti è successo qualcosa di mai visto prima.

Oltre ad aver visto Messi alzare la coppa al cielo con addosso un bisht, una sorta di mantello islamico dedicato a persone con un certo ruolo nella società, tutto il mondo si è anche accorto che a festeggiare la vittoria dell’Argentina c’era anche un imbucato. L’intruso in questione era il noto chef star del web, Salt Bae.

Cuoco turco diventato famoso sui social grazie alle sue carni e al particolare modo di mettere il sale, il cui vero nome è quello di Nurset Gokce. La scelta di mischiarsi con i calciatori della Seleccion ha disturbato e non poco tutto il mondo del calcio. Al punto che non sono mancate alcune pesanti repliche. Come quella dell’ex centravanti della Nazionale Giuseppe Rossi con un post ha detto a Salt di “baciarli il cul*”.

La FIFA ha deciso di prendere provvedimenti

Ma non è stato il solo, oltre a lui anche altri calciatori hanno voluto dire la loro sulla vicenda. Divertente, per esempio, il fotomontaggio di di Ander Herrera che ha scherzato sul fatto che Salt abbia dormito nel letto insieme a Messi e alla Coppa del Mondo.

Tra uno scherzo e l’altro, però, è arrivata anche una risposta seria da parte della FIFA. L’ente calcistico ha infatti dichiarato di aver aperto un’inchiesta nei confronti dell’organizzatore etichettato come disturbatore seriale. Mossa che ha spinto gli US Open di tennis a bannarlo.

Insomma, pur di accaparrarsi una foto indimenticabile, immediatamente pubblicata sui social per ricevere qualche likes, il noto ristoratore è andato incontro ad alcuni pesanti sanzioni. La colpa, tuttavia, dovrebbe essere condivisa anche con gli ha permesso di raggiungere il terreno di gioco e di aggregarsi all’Albiceleste.