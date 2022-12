L’Al Nassr vuole Cristiano Ronaldo e non solo. Un altro top player può vestire la maglia del club più titolato d’Arabia.

Tutto pronto per il ritorno in campo della Premier League che nemmeno con questo calendario complicato, a causa della Coppa del Mondo qatariota, si è voluta privare del suo boxing day. D’altronde, se quello d’oltremanica è senza indugio il campionato più seguito del mondo, è merito anche del fatto che non si ferma mai. O quasi.

Nonostante le polemiche, molti giocatori sono in vacanza dopo il torneo e altri sono tornati in una condizione non propriamente ottimale, per la massima divisione inglese è tempo di ripartire dalla quindicesima giornata. Weekend da spettatrice, dunque, per la Serie A che non riaprirà i battenti prima del prossimo 4 gennaio.

Decisamente una ripartenza più comoda, quella del massimo campionato italiano, giudicata però da molti anche la più funzionale. Nella sua storia la Serie A ha provato a scendere in campo dopo Natale ma con scarsi risultati, visto che un boxing day tricolore non è poi più stato nemmeno proposto.

Non solo Cristiano Ronaldo: Al Nassr scatenato

Un po’ d’Italia è comunque scesa in campo in Premier League quest’oggi. Il primo club ad abbracciare la ripartenza è stato infatti il Tottenham di Antonio Conte. Proprio qualche giorno fa il tecnico salentino, in scadenza di contratto, doveva incontrarsi con la dirigenza per firmare il rinnovo. Invece, è arrivata una prima fumata grigia.

Colpa dell’Inter e della Juventus che starebbero facendogli l’occhiolino? Probabile. Ritorno in campo comunque amaro per gli Spurs che non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 con il Brentford. Dopo essere andata in svantaggio per 2-0, la formazione ospite è riuscita a trovare il pari nella ripresa. Punto scarno per la compagine londinese che ora comincia a sentire il fiato sul collo da parte del Manchester United.

I Red Devils, a caccia del quarto posto occupato proprio dal Tottenham, hanno due partite in meno rispetto alla tabella di marcia dei rivali e dovranno cercare di vincere per risalire la china. In questa seconda parte di stagione, poi, il club mancuniano dovrà anche fare a meno di una preziosa pedina.

Colpo in entrata: può arrivare a parametro zero

Il riferimento è ovviamente tutto per Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, ha detto addio allo United proprio in concomitanza con la sua partecipazione al torneo iridato. Questo ha fatto di CR7 il primo svincolato ad arrivare fino alle semifinali della Coppa del Mondo.

Un bel traguardo, l’ennesimo in una carriera ricca di successi, per il lusitano che ora dovrà trovarsi una nuova squadra. Secondo diverse fonti, più o meno confermate da tempo, la nuova destinazione del classe 1985 dovrebbe essere il club saudita dell’Al Nassr.

La società appartenente al massimo campionato dell’Arabia Saudita, nonché uno dei club con più trofei in tutti il mondo, vuole essere l’ultima destinazione dell’iconico numero 7 ma non solo. Stando a ciò che è merso dalla stampa francese negli ultimissimi giorni, un altro campione contemporaneo dovrebbe finire nella rosa del club con sede a Riad.

Si tratta del centrocampista del Chelsea Ngolo Kanté. Il suo contratto con i Blues scadrà al termine della stagione e la proposta dell’Al Nassr potrebbe convincerlo a fare coppia con Cristiano Ronaldo.